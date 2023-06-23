Как правильно хранить лекарства дома

Летом стоит особенно серьезно относиться к условиям хранения лекарств.

© Мир24

Рассказываем, как это делать.

Видео дня

Температурные и прочие режимы

По словам руководителя отдела качества фармалогистического 3PL-оператора NC Logistic Станислава Смирнова, для каждого препарата существуют нормы хранения и транспортировки, которые определяет производитель. Эти требования всегда указываются в инструкции по применению лекарства. Часть препаратов необходимо хранить в прохладном помещении (+8…+15 градусов) или в холодном месте (+2…+8 градусов). К такой термочувствительной продукции относятся глазные капли, гели, мази, свечи, инсулины. Условия глубокого замораживания (-18 градусов и ниже) подходят для различных вакцин.

«Стоит отметить, что большинство препаратов можно хранить при комнатной температуре (+15…+25 градусов), – говорит эксперт. – Все чаще встречается диапазон +2…+30 градуса, который максимально упрощает процесс использования лекарственного средства».

Кроме температуры, надо учитывать и такие параметры, как свет и влага. В некоторых случаях препарат должен всегда находиться в сухом и защищенном от света месте. Нарушение условий хранения может привести к сокращению срока годности лекарства и потере его фармакологических свойств. В конечном счете из-за несоблюдения требований производителя эффективность лекарства в лечении заболевания снизится.

Где же хранятся препараты до того, как они попадут в аптеку? За транспортировку и хранение лекарственных средств, чтобы они всегда находились в нужных температурных и влажностных условиях, отвечают фармлогистические операторы.

«Добиться бесперебойного соблюдения температурных режимов помогает специальное климатическое оборудование. На фармацевтических складах устанавливаются морозильные или холодильные камеры, способные непрерывно функционировать 24 часа в сутки 7 дней в неделю, – говорит Станислав Смирнов. – От сбоев в электропитании спасают резервные сети и дизель-генераторы».

Автофургоны, в которых перевозят лекарства, в том числе в аптеки, также оборудованы рефрижераторами. Дополнительно препараты могут помещаться в термоконтейры с хладоэлементами, объясняет эксперт. «Боксы способны в течение нескольких часов держать установленную температуру, если вдруг основная морозильная камера машины сломается. В аптеках, конечно, также установлено климатическое оборудование для поддержания температурного режима. Дальнейшая судьба препарата зависит уже от потребителя. Если человек внимательно прочитает инструкцию и поставит лекарство в холодильник, когда того требует производитель, оно сохранит эффективность на протяжении всего срока годности», – говорит Смирнов.

Как хранить лекарства дома?

О хранении препаратов дома рассказала терапевт «Теледоктор24» Мария Меньшикова. По ее словам, это несложно, но надо соблюдать несложные правила.

Сохраняйте лекарства в прохладном и сухом месте, защищенном от прямого солнечного света. Избегайте хранения в ванной комнате или на кухне, где возможно повышение влажности и температуры. Проверяйте срок годности каждого препарата и удаляйте просроченные лекарства. Следите за информацией о сроке годности на упаковке и не используйте препараты после истечения этого срока. Храните лекарства внутри оригинальной упаковки с инструкцией по применению. Это поможет вам легко идентифицировать препараты и следовать рекомендованным дозировкам. Держите лекарства в недоступном для детей и домашних животных месте. Многие препараты могут быть опасными, если попадут в неправильные руки. Если лекарства требуют хранения в холодильнике, проверьте, при какой температуре. Обратите внимание, что некоторые лекарства не должны подвергаться замораживанию.

«Запомните, что различные препараты могут иметь индивидуальные рекомендации по хранению. Всегда следуйте инструкции, указанной на упаковке или предоставленной фармацевтом», – подытожила эксперт.

По словам врача-токсиколога Алексея Водовозова, неправильное хранение препаратов не делает их опасными для здоровья, но приводит к снижению их свойств. Дольше всего можно хранить таблетки в запечатанной, не вскрытой упаковке и герметично упакованные настойки на спирту. А меньше всего хранятся глазные капли и ампульные препараты для инъекций.