Какой ужин помогает лучше спать

То, что еда влияет на ночной сон, давно не секрет. Учёные Гарвардской медицинской школы ещё раз подтвердили этот факт, открыв уникальное свойство всем знакомых продуктов. Оказывается, правильная еда может улучшить сон. Ужин может положительно влиять на ночной отдых, если он правильный.

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Исследование, проведённое на животных, показало, что те из них, кто соблюдал диету с высоким содержанием белка, имели больше пептида CCHa1. Именно этот элемент, синтезированный клетками мозга и кишечника, помогает организму легче перейти в глубокую фазу сна. Учёными открыта универсальная возможность улучшить сон без приёма пищевых добавок и препаратов. Достаточно просто изменить диету.