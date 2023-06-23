Какой ужин помогает лучше спать? Исследование учёных Гарвардской медицинской школы
То, что еда влияет на ночной сон, давно не секрет. Учёные Гарвардской медицинской школы ещё раз подтвердили этот факт, открыв уникальное свойство всем знакомых продуктов. Оказывается, правильная еда может улучшить сон. Ужин может положительно влиять на ночной отдых, если он правильный.
Исследование, проведённое на животных, показало, что те из них, кто соблюдал диету с высоким содержанием белка, имели больше пептида CCHa1. Именно этот элемент, синтезированный клетками мозга и кишечника, помогает организму легче перейти в глубокую фазу сна. Учёными открыта универсальная возможность улучшить сон без приёма пищевых добавок и препаратов. Достаточно просто изменить диету.
Не обязательно сразу добавлять в вечерний приём пищи максимальное количество животного белка. Это всё равно слишком тяжёлая пища для ужина. Но можно добавить фасоль, сою, бобы, горох, миндаль, орехи и фундук. Ещё отличным вариантом будут зерновые: пшеница, рис, овёс, киноа. Они могут стать для вас простым, а главное, очень вкусным средством для улучшения сна.