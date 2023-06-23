Психолог рассказала о причинах психологического бесплодия

Зачастую бесплодие связано с психологическими причинами. Психолог Юлия Лебедева рассказала, с чем это связано, пишет «Вечерняя Москва».

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При психологическом бесплодии женщина физически и гинекологически здорова, но не может выносить и зачать ребенка.

Такое состояние может быть, если женщина не желает забеременеть от конкретного мужичины, не уверена в партнере. Еще такое происходит, если нет уверенности в том, может ли она стать матерью. В таком случае психологическое бесплодие — это ответная реакция на давление со стороны, например, когда родители хотят внуков.

Также женщина может блокировать для себя в подсознании роль матери. Это бывает, если ее собственная мать была холодной, или, напротив, излишне опекала, вела асоциальный образ жизни. Или же, когда она была подростком, родители говорили ей, что она «принесет в подоле». Если кто-то из родственниц умер во время родов, у женщины появился неосознанный страх, что с ней произойдет то же самое. Также психологическое бесплодие может быть у тех, кто занимает позицию чайлдфри. Женщина может не хотеть детей, так как ее детство было не совсем радостным, и она боится создать такие же условия для ее ребенка.