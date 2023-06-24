Невролог заявила, что диеты убивают мозг
Ограничения в питании оказывают негативное влияние на мозг человека и могут привести к ранней деменции. Об этом заявила врач-невролог Екатерина Демьяновская.
«В мясе, животном жире, сливочном масле, яичном желтке содержатся вещества, без которых невозможна работа нейронов и выработка нейромедиаторов», – сказала Демьяновская.
Исключение жиров из рациона, чем часто увлекаются следящие за весом люди, негативно воздействует на мозг. Дело в том, что мозг не может создавать себе запасы необходимых веществ, поэтому важно, чтобы они поступали в организм регулярно. В целом мозг плохо переносит ограничения в питании, поэтому любые строгие диеты сказываются на нем. Особенно фатальным может оказаться отсутствие в меню важных нутриентов, витаминов и макроэлементов.
Все это способно привести к артериальной гипертензии, которая является одним из главных факторов развития деменции. Кроме того, пагубно на мозг воздействуют большие перерывы между приемами пищи, сообщает «Газета.ru».