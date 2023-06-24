Невролог заявила, что диеты убивают мозг

Ограничения в питании оказывают негативное влияние на мозг человека и могут привести к ранней деменции. Об этом заявила врач-невролог Екатерина Демьяновская .

Исключение жиров из рациона, чем часто увлекаются следящие за весом люди, негативно воздействует на мозг. Дело в том, что мозг не может создавать себе запасы необходимых веществ, поэтому важно, чтобы они поступали в организм регулярно. В целом мозг плохо переносит ограничения в питании, поэтому любые строгие диеты сказываются на нем. Особенно фатальным может оказаться отсутствие в меню важных нутриентов, витаминов и макроэлементов.