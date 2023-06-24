Пока многие пытаются избавиться от лишнего веса и разгадать секрет легкого похудения к лету, для некоторых настоящей проблемой оказывается набор веса.

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Особенно этот вопрос волнует мужчин, занимающихся спортом. Ведь хочется не просто увеличить массу тела, но и сохранить здоровье, а также красивую и атлетичную фигуру.

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О том, как набрать вес и мышечную массу правильно, «Ленте.ру» рассказали эксперты.

Как питаться, чтобы набрать вес?

Распространено мнение, что для этого нужно просто побольше есть. Тем не менее если питаться много и при этом не соблюдать ряд правил, то поправиться, конечно, можно, — но за счет жира, а не благодаря мышечной массе. А это обязательно скажется на фигуре и качестве тела.

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Кроме того, в случае дефицита массы тела проблема может скрываться не в недоедании, а в серьезных патологиях. «А если у человек появляется необходимость набора веса, то, как правило, это означает, что он столкнулся именно с дефицитом массы тела, — подчеркивает в беседе с «Лентой.ру» врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско. — Она выявляется путем подсчета индекса массы тела (ИМТ), когда вес тела делится на квадрат роста человека в метрах».

<18,5 ИМТ говорит о дефиците массы тела

Когда значение ИМТ меньше 16, это говорит о выраженном дефиците массы тела. «Если обнаруживается выраженный дефицит, нужно обязательно обращаться к врачу, потому что такой ИМТ зачастую показывает, что у человека есть серьезные проблемы со здоровьем: эндокринологические заболевания, хронические инфекции, онкология. Тогда речь не о том, чтобы набрать вес (это лишь сопутствующая терапия), а о том, чтобы лечить основное заболевание», — говорит эксперт.

О чем говорит индекс массы тела? 16 и менее — выраженный дефицит массы тела;

16-18,5 — дефицит массы тела;

18,5-25 — норма;

25-30 — избыточная масса тела;

30-35 — ожирение me степени;

35-40 — ожирение II степени;

40 и более — ожирение III степени.

Как рассчитывать калории, чтобы набрать вес?

Если никаких патологий не выявлено, то, чтобы набрать массу тела, необходимо сформировать сбалансированный рацион. В первую очередь нужно обратить внимание на калорийность, которая рассчитывается с учетом возраста, веса и пола человека, поясняет Тараско. Например, ее можно рассчитать по формуле Харриса-Бенедикта.

Формула Харриса-Бенедикта

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Медик рекомендует также обратиться к сайту Роспотребнадзора «Здоровое питание» — этот сервис позволяет быстро рассчитать необходимую калорийность и даже составить индивидуальную пищевую тарелку.

«Иногда мы также рассчитываем основной обмен (базовый расход калорий) с помощью непрямой калориметрии, что гораздо точнее, так как при этом методе измеряется количество теплоты, выделяющейся или поглощаемой при протекании различных процессов в организме», — добавляет Тараско.

После того как необходимое количество калорий в день подсчитано, нужно умножить его на соответствующие коэффициенты.

Ведь наше тело из чего-то формируется, а значит, чтобы появилось больше мышечных тканей, дополнительные килограммы, мы должны потреблять больше, чем мы тратим. Поэтому показатель основного обмена нужно умножить на конверсионные коэффициенты. Если дефицит массы тела составляет 10-20 процентов, то коэффициент будет равняться 1,1. Если более 30 процентов, то — 1,3. И мы получим то количество калорий, которое нужно потреблять ежедневно, — Анастасия Тараско, врач-эндокринолог, диетолог.

Как считать белки, жиры и углеводы в рационе?

Чтобы набрать вес и остаться здоровыми, по словам Анастасии Тараско, нужно питаться сбалансировано. Для этого суточный рацион должен состоять на 25 процентов из белков, на другие 25 процентов из жиров и на 50 процентов из углеводов.

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Белки и углеводы

«Для взрослых рекомендуется 1,5-2 грамма белка на килограмм массы тела. Углеводы же должны поступать в организм постепенно, они служат источником энергии для нас», — рассказывает эксперт.

По ее словам, частая ошибка пациентов — это поедание быстрых углеводов и игнорирование цельных злаков или, например, пасты.

Среди продуктов, богатых белком, — мясо, рыба, яйца и молоко. Больше всего протеина в красной икре, сырах, тунце, индейке и курице. В список продуктов с высоким содержанием медленных углеводов, в свою очередь, входят коричневый рис, бобовые, а также несладкие фрукты и ягоды — например, абрикосы, лимоны и зеленые яблоки.

Жиры

Что касается жира, то прежде всего стоит обратить внимание на его растительные источники — семена, орехи, авокадо. Это продукты с высоким содержанием кислоты Омега-3, а также важных минералов и витаминов А, Е и D. Также при наборе веса полезны молочные жиры — к примеру, сливочное масло, так как они легко усваиваются. Кроме того, нельзя забывать про фрукты и овощи, подчеркивает Тараско.

Какие добавки к пище помогут набрать вес?

Нередко тем, кто хочет набрать вес, диетологи советуют нутритивную поддержку — в виде сбалансированных смесей, так называемых сипингов, рассказывает диетолог. «Ассортимент большой. Есть либо уже готовые сипинги, либо в виде порошка. Они уже сбалансированы по составу и бывают разных вкусов. Однако важно помнить, что сипинги не заменяют приемы пищи, они вводятся в рацион в качестве перекуса», — говорит Тараско.

Также она рекомендует употреблять белковые смеси, уточняя, что для адекватного усвоения белка необходим витамин В6, который также стоит начать принимать в процессе набора веса. И главное — повышение калорийности питания должно происходить постепенно, нельзя накидываться на всю еду сразу, важно следить за своим самочувствием, отмечает диетолог.

Как распланировать меню на день для набора веса?

В качестве плана питания Анастасия Тараско предлагает три основных приема пищи и три перекуса в течение дня. Меню, составленное врачом, выглядит следующим образом.

Вариант дневного меню для набора веса: завтрак: каша из цельных злаков на молоке со сливочным маслом, орехами и ягодами;

перекус: сипинг;

обед: котлеты из курицы, гарнир из киноа, овощной салат, суп и цельнозлаковый батончик с сухофруктами;

перекус: кисломолочный напиток и банан;

ужин: рыба, пюре и овощной салат;

перекус: сипинг.

Физическая активность для набора веса

Вместе с тем для набора именно мышечной массы, а не жира, фундаментом являются силовые тренировки, уверена фитнес-тренер Дарья Душенина. Рельефного и подтянутого тела помогут добиться лишь правильное питание и регулярный силовой тренинг. Так, по словам эксперта, при составлении программы тренировок рекомендуется делать упор на физические упражнения, которые повышают выносливость.

Важно не забывать прорабатывать все группы мышц, а также восстанавливаться, соблюдать водный баланс и добавлять растяжку для того, чтобы мышцы становились более эластичными, Дарья Душенина, фитнес-тренер.

Ходьба и бег

При этом кардионагрузки, по ее словам, можно оставить, но их количество лучше сократить. Умеренные кардиотренировки можно оставить для поддержания общей физической формы и здоровья сердечно-сосудистой системы, рассказывает Душенина.

Самое безопасное из кардио — это уличная ходьба быстрым шагом в течение 40-60 минут каждый день, считает тренер. «Ходьба доступна каждому на ежедневной основе. Особенно хорошо, если вы будете ходить на улице, так как постоянная смена картинки более благоприятна для нашей центральной нервной системы. Что касается беговых дорожек и велотренажеров, с этим нужно быть аккуратнее, соблюдать правильную технику, а также отталкиваться от ваших целей и медицинских противопоказаний», — предупредила специалист.

Lenta.ru

Силовые упражнения

Иногда желание быстрее нарастить нужное количество мышц может заставлять мужчин проводить в тренажерных залах дни напролет. Но отдых и восстановление — неотъемлемая часть занятий спортом, напоминает фитнес-тренер.

Чтобы организм и мышцы успевали восстанавливаться — а это необходимо для их роста и нормального функционирования, — оптимальное количество силовых тренировок в неделю должно равняться трем, а сон должен составлять не менее семи-восьми часов, Дарья Душенина, фитнес-тренер.

«Если хотите, чтобы тело отблагодарило вас за проделанные труды, обязательно уделяйте время расслаблению мышц и фасций», — говорит Душенина.

Для этого можно один-два раза в неделю ходить на массаж, в баню или спа, а также самостоятельно использовать по вечерам специальные роллы и мячики, которые помогают раскатать, растянуть и расслабить мышцы.

Как стресс влияет на набор веса?

Психологический фактор играет немаловажную роль не только при похудении, но и при наборе веса. Дело в том, что на фоне стресса некоторые люди теряют интерес ко всему происходящему, в том числе и к еде. Кроме того, стресс ускоряет метаболические процессы, а значит и жиросжигание.

Таким образом, повышение стрессоустойчивости лучшим образом скажется не только на ментальном состоянии, но и на фигуре. Один из самых эффективных способов борьбы со стрессом — ежедневная дыхательная гимнастика, медитация. Оказалось, что всего пяти минут глубоких вдохов и выдохов в день достаточно для того, чтобы привести нервную систему в порядок.