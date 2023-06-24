Названы опасные места для сбора грибов
Автомобильные дороги, промышленные предприятия, лесные полосы в черте города и обрабатываемые пестицидами поля относятся к числу мест, где ни в коем случае не стоит собирать грибы, заявила врач Надежда Подкорытова.
Эксперт напомнила, что грибы питаются органическими веществами, добытыми из окружающей среды, и при этом впитывают как полезные, так и вредные элементы. Кроме того, некоторые грибы способны даже увеличивать концентрацию опасных соединений.
«Например, выбросы углекислого газа оседают в грунте, а грибы впитывают соли тяжелых металлов: то есть и ножка, и шляпка. Вся поверхность гриба может содержать вредные и опасные элементы», – подчеркнула Подкорытова.
В большей степени способны впитывать вредные вещества шампиньоны, грибы-зонтики и опята. Также опасны грибы со старым плодовым телом, дряблой текстурой, на шляпках которых есть налет или плесень, а внутри – черви.
Эксперт напомнила, что собирать грибы нужно минимум в 500 метрах от автомобильных дорог и не менее чем в двух-трех километрах от промышленных предприятий. При этом собранные грибы необходимо прокипятить втечение 7-10 минут, а уже после этого жарить или варить. Дополнительно их можно вымочить в холодной воде, пишет URA.ru.