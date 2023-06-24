Названы опасные места для сбора грибов

Автомобильные дороги, промышленные предприятия, лесные полосы в черте города и обрабатываемые пестицидами поля относятся к числу мест, где ни в коем случае не стоит собирать грибы, заявила врач Надежда Подкорытова.

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Эксперт напомнила, что грибы питаются органическими веществами, добытыми из окружающей среды, и при этом впитывают как полезные, так и вредные элементы. Кроме того, некоторые грибы способны даже увеличивать концентрацию опасных соединений.

«Например, выбросы углекислого газа оседают в грунте, а грибы впитывают соли тяжелых металлов: то есть и ножка, и шляпка. Вся поверхность гриба может содержать вредные и опасные элементы», – подчеркнула Подкорытова.

В большей степени способны впитывать вредные вещества шампиньоны, грибы-зонтики и опята. Также опасны грибы со старым плодовым телом, дряблой текстурой, на шляпках которых есть налет или плесень, а внутри – черви.