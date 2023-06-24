После занятий спортом организму нужны правильные углеводы

Вообще еда после тренировки отвечает трём задачам: восстановлению водно-солевого баланса, восполнению запасов гликогена и регенерации повреждённых мышечных тканей. С помощью каких продуктов это сделать разумно, «Газете.Ru» рассказал эксперт-методист XFIT Илья Франк.

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Восстанавливаем водно-солевой баланс В результате активных тренировок из организма уходят вода и электролиты — с потом, например, теряется много одного из них, натрия. Для этого в еду нужно добавить побольше соли. Ну а потерю жидкости возместить большим количеством воды.

Восполняем запасы углеводов

Делать это нужно с помощью правильных углеводов. Например, круп: овсянка, рис, гречка, киноа, кус-кус, булгур, полба, ячмень. Специалист напомнил, что углеводы хоть и не влияют на синтез белков, но могут ослаблять их распад, а он после занятий спортом в любом случае происходит.

Поддерживаем регенерацию мышц

Для оптимального восстановления мышц отлично подходят продукты, содержащие белок: яйца, творог, сыр, мясо птицы, рыба и морепродукты. Питаться нужно по схеме: не меньше 20–30 граммов каждые 3–4 часа. Специалист отметил, что потребность в приёме макро- и микроэлементов после занятий спортом индивидуальна и зависит от вида тренировки, её интенсивности и продолжительности, веса, возраста и пола занимающегося.

Что есть до тренировки