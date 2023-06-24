Как быстро похудеть, избавившись всего от двух привычек

Врач-диетолог Оксана Дмитриева рассказал, как быстро похудеть без жестких ограничений в питании.

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По словам специалиста, для этого необходимо избавиться всего от двух привычек, которые мешают стать стройнее, передаёт издание «Кубанские новости».

Эксперт по питанию, считает больше всего фигуре вредят две привычки, свойственные каждому второму россиянину.

«Первая из них – есть холодную пищу, – подчеркнула она. – В этом случае чувство насыщение приходит значительно позже. А значит и больше вероятность съесть больше, чем требуется организму».

Как пояснила диетолог, пища, которую не подогревали хуже усваивается, что приводит к быстрому появлению голода и как следствие провоцирует переедание.

Вторая привычка, от которой, по словам врача следует избавиться, чтобы быстро похудеть – есть из неподходящей посуды.