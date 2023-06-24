Мосприрода: как спастись от клещей в городе и на даче

С жалобами на укусы клещей в больницы обращаются все чаще. Мосприрода дала несколько рекомендаций, как обезопасить себя, пишет "Вечерняя Москва".

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Для человека опасны не сами укусы, а болезни, которыми можно заразиться от клещей. Самая опасная из них, энцефалит, приводит к лихорадке, интоксикации, поражению головного и спинного мозга. Почти в трети случаев заболевание заканчивается смертью.

Согласно информации Мосприроды, активность клещей высока в любое время суток, их много в темных влажных местах с густой растительностью. Жару эти членистоногие переносят плохо.

Выходить на прогулку стоит в облегающей закрытой одежде и в головном уборе. Обувь стоит выбрать высокую, а для профилактики укусов воспользоваться репеллентами.

В случае, если клещ все же укусил, необходимо срочно обратиться в больницу. Извлекать клеща самостоятельно не стоит, поскольку в лаборатории могут проанализировать только живого клеща.