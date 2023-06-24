10 лучших упражнений для спины и позвоночника из пилатеса
Понадобится только коврик.
Красивая и здоровая спина – не только признак хорошей физической формы, но и залог здоровья всего организма. В современных реалиях именно она подвергается большим нагрузкам из-за сидячего образа жизни. Постепенно появляются дискомфорт и даже болевые ощущения.
Чтобы улучшить состояние мышц, нужно ответственно подойти к питанию и тренировкам. Выполняйте хотя бы короткую зарядку утром и вечером, делайте перерывы от работы за компьютером. Одним из лучших способов сохранить здоровую и красивую спину станет пилатес.
Вас ждёт комплекс упражнений, который поможет улучшить осанку и проработать мускулы. Уже через неделю регулярных занятий вы почувствуете лёгкость, а дискомфорт отступит. Видеотренировку, которая поможет сделать спину красивой, укрепить мышцы и улучшить общее состояние, подготовила тренер Элеонора Алибаева.