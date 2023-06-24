10 лучших упражнений для спины и позвоночника из пилатеса

Понадобится только коврик.

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Красивая и здоровая спина – не только признак хорошей физической формы, но и залог здоровья всего организма. В современных реалиях именно она подвергается большим нагрузкам из-за сидячего образа жизни. Постепенно появляются дискомфорт и даже болевые ощущения.

Чтобы улучшить состояние мышц, нужно ответственно подойти к питанию и тренировкам. Выполняйте хотя бы короткую зарядку утром и вечером, делайте перерывы от работы за компьютером. Одним из лучших способов сохранить здоровую и красивую спину станет пилатес.