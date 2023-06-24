Тот, кто ест эти орехи, имеет уникальный фенотип

Добавление грецких орехов в свой рацион может положительно влиять на здоровье сердца, мозга и способствовать замедлению старения, считают исследователи.

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Основываясь на данных центра CARDIA, учёные California Walnuts проанализировали 20-летнюю историю питания и физические показатели более чем 3300 человек. Результаты показали, что участники, употребляющие грецкие орехи с раннего возраста, обладали высокой активностью и меньшим риском сердечных заболеваний.

Профессора отмечают, что не все орехи одинаково полезны и их важно грамотно разграничивать. Многие из них содержат слишком большое количество жира. Однако употребление грецкого ореха в умеренных количествах станет хорошей профилактикой возрастных недугов.

Лин М. Стеффен, ведущий исследователь CARDIA, добавил:

Тот, кто ест грецкие орехи, имеет уникальный фенотип тела. Он обладает положительными последствиями для здоровья. Например, улучшение качества питания, особенно когда человек употребляет грецкие орехи с молодости до среднего зрелого возраста. Именно тогда повышается риск болезней сердца, ожирения и диабета.