Врач рассказала об опасности мокрого купальника для женщины

Надевшая мокрый купальник женщина рискует заразиться многими опасными инфекциями, предостерегает врач Ирина Голотина.

© Ferra.ru

У надевших мокрый купальник женщин может развиться опасные заболевания — в частности цистит и молочница, заявила врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Ирина Голотина.

Заразиться инфекциями — в частности, ротавирусной и энтеровирусной, дизентерией, галофилезом и гепатитом А — можно и купаясь в водоеме, отметила она.

Подхватить болезнь и на пляже: так, можно заразиться токсокарозом, который по организму разносят черви токсокары. В песке могут находится паразиты — личинки круглых червей анкилостомов. После проникновения через кожу – достаточно прогулки по песку — они в течение одной-трех недель проникают в горло, потом в желудок и кишечник. В результате у человека возникают боли в животе, метеоризм, тошнота и рвота.