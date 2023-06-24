Врач предупредила об опасности мокрого купальника
Купание в водоемах и отдых на пляже несут в себе опасность заражения инфекционными заболеваниями, предупредила врач-терапевт Ирина Голотина.
Заболеть можно различными путями, в том числе через мокрый купальник. Влажная одежда, которая долго находится на теле может привести к развитию молочницы и цистита, сообщила врач.
«У женщин может развиваться цистит, молочница, раздражение, так как влажность и тепло — благоприятная среда для вредной микрофлоры. Чтобы уберечь себя от этого, необходимо насухо вытираться и иметь с собой сменный купальник», — передает слова Голотиной «Известия».
Через водоем можно подцепить такие заболевания как ротавирусная инфекция, дизентерия, гепатит А и галофилез. Также много бактерий и грибков находится в грязном песке, подчеркнула врач.