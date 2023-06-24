Врач предупредила об опасности мокрого купальника

«У женщин может развиваться цистит, молочница, раздражение, так как влажность и тепло — благоприятная среда для вредной микрофлоры. Чтобы уберечь себя от этого, необходимо насухо вытираться и иметь с собой сменный купальник», — передает слова Голотиной «Известия».