Невролог объяснил разницу между паническими атаками и тревогой

Панические атаки отличаются от тревоги в первую очередь по интенсивности симптомов. Важно учитывать и продолжительность неврологического расстройства, заявил врач-невролог Владимир Ерохин.

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Панические атаки случаются внезапно и достигают пика примерно через десять минут с момента начала. Сильный страх или дискомфорт сопровождается другими физическими и психическими симптомами, но продолжается недолго и носит эпизодический характер.Тревога накапливается в течение продолжительного времени. Обычно это часть эмоциональных и защитных реакций организма. Для тревожности характерно постепенное развитие и нарастание.

Оба эти состояния, по словам эксперта, заставляют человека испытывать страх и беспокойство. Но при панических атаках появляется чувство оторванности от реальности и от самого себя (деперсонализации), боязнь потерять контроль, сойти с ума или умереть. Может появиться боль в груди, усилится потоотделение, часто возникает дискомфорт в животе, одышка, удушье, головокружение или обморок, тошнота, онемение или покалывание в теле, учащается сердцебиение.

При тревоге человек начинает чрезмерно беспокоиться по какому-либо поводу (реальному или предполагаемому), становится трудно концентрировать внимание, появляются раздражительность, волнение. Нарушается сон, появляется усталость, мышечное напряжение и учащается пульс.

Тревогу человек может испытывать в отличие от панических атак постоянно или очень длительное время, отметил специалист в беседе с «МедикФорум».