Названы питательные вещества, которые станут залогом долголетия

Для сохранения здоровья на долгие годы нужно придерживаться правильного питания. Речь идет о полноценном сбалансированном рационе.

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По словам специалистов, для эффективной работы человеческому организму нужно достаточное количество 7 питательных веществ. Именно они становятся основой долголетия, сообщает Türkiye.

Калий помогает поддерживать артериальное давление, защищает кости от потери массы и снижает риск появления камней в почках. Также он помогает мышцам и нервам правильно работать. Получить его можно из молочных продуктов, картофеля, бананов, авокадо и всех бобовых.

Магний нормализует работу ЖКТ и препятствует развитию сахарного диабета. При нехватке вещества бывают боли в костях и мышцах. Его источниками считаются цельнозерновые продукты, бобовые и орехи.

Витамин А нужен для зрения, роста тканей и высоких показателей иммунитета. Чтобы обогатить рацион продуктами с этим веществом, нужно есть больше оранжевых и желтых фруктов и овощей. Это батат, морковь и тыква. Кроме того, витамин есть в брокколи и шпинате.

Витамин D очень нужен для костей, нервов и мышц. Также он поддерживает работу защитных систем организма. Для получения его из продуктов нужно есть жирные виды морской рыбы, грибы, печень, яйца и злаки.

Кальций – это не только здоровые кости, это важнейший материал для мышц, в том числе и сердца. Вместе с магнием он защищает от высокого артериального давления. Кальцием богаты молоко, капуста, брокколи, тунец. Важно: для усвоения этого минерала обязательно нужен витамин D.

Витамин С очень важен для роста тканей и костей. Без него человек просто не может жить. Получить его можно из большинства овощей и фруктов.

Клетчатка снижает уровень холестерина, риск развития сердечных болезней, диабета и нескольких видов рака. Клетчатка нужна для работы ЖКТ и контроля за весом.