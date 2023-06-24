Врач перечислила губительные для иммунитета факторы

О том, что может разрушить иммунную систему организма рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий врач Ольга Малиновская.

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«Регулярный недосып может привести к серьезным проблемам: могут обостриться или дебютировать хронические заболевания, проявиться ментальные нарушения, а также снизиться иммунитет. Исследования показывают, что люди, которые регулярно спят меньше 6 часов в сутки, чаще болеют простудами», – цитирует медика «Мослента».

Малиновская добавила, что необходимо соблюдать режим сна с нормой от семи до девяти часов, а не пытаться наверстать недосып за выходные.

По ее словам, негативно отражается на иммунной системе также фастфуд, в котором содержится много соли, трансжиров, ароматизаторов и усилителей вкуса. Эти вещества негативно влияют на важный для иммунитета микробиом кишечника, вызывая дисбаланс микрофлоры.

Постоянный стресс также опасен тем, что приводит к выбросу адреналина и кортизола, на фоне которого может начаться усиленная выработка цитокинов – эти белки характерны для воспаления и их избыток подавляет активность иммунитета.

Еще одна опасность таится в плохой гигиене ротовой полости. Если пренебрегать чисткой зубов, возрастает вероятность развития воспалительных заболеваний десен. Таким образом, в организме появится очаг воспаления и «силы» иммунной системы будут расходоваться на его подавление, заключила Малиновская.