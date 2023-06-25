Дерматолог Жовтан: спиртовые салфетки помогут избавиться от запаха пота. Можно два раза в день протирать чистую кожу спиртосодержащей прединъекционной салфеткой. Спирт сократит число патогенных микроорганизмов, из-за которых пот смердит. А дезодорант поможет замаскировать возможный душок, объяснила врач. Обычные правила гигиены тоже никто не отменял — без них от запаха избавиться нереально.

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Как избавиться от запаха пота и меньше потеть

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Напомним, как вообще появляется запах пота. Жидкость, выделяемая из потовых желёз, изначально не смердит. Но на коже, где появляется эта жидкость, размножается патогенной микрофлора. Смешиваясь с ней, пот начинает пахнуть.

Антисептики на спиртовой основе помогают сократить количество микроорганизмов, а значит, и ослабить запаха пота, объяснила «Газете.ru» дерматолог Наталия Жовтан. Единственное противопоказание — гиперчувствительная кожа и наличие микротрещин на ней.

Вот что ещё врач посоветовала для избавления от неприятного запашка:

Принимайте душ дважды в день, — даже без мыла и геля вода смывает частички пота.

Брейте в подмышках и паху.

Используйте дезодорант-спрей, маскирующий запах.

Какие продукты влияют на запах пота

Есть такие продукты, которые делают запах совершенно невыносимым. Врач-диетолог Ирина Бородина рекомендует не налегать летом на говядину, свинину и баранину. Красное мясо тяжело переваривается, и организму приходится пускать в ход специфические пищеварительные реагенты. Потом они попадают в пот, и это создаёт дурной запах.

Вот ещё несколько продуктов из чёрного списка:

чеснок, лук;

ароматные специи (карри, тмин, кумин);

кофе.

Изменился запаха пота. В чём причина?

Внезапное изменение запаха пота может указывать на болезнь, предупреждает врач-эндокринолог, ревматолог Анастасия Калмурзина. Например, сладкий запах пота говорит о сахарном диабете. Если от пота отдаёт аммиаком, стоит проверить печень или почки.