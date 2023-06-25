Как избавиться от запаха пота
Дерматолог Жовтан: спиртовые салфетки помогут избавиться от запаха пота. Можно два раза в день протирать чистую кожу спиртосодержащей прединъекционной салфеткой. Спирт сократит число патогенных микроорганизмов, из-за которых пот смердит. А дезодорант поможет замаскировать возможный душок, объяснила врач. Обычные правила гигиены тоже никто не отменял — без них от запаха избавиться нереально.
Как избавиться от запаха пота и меньше потеть
Напомним, как вообще появляется запах пота. Жидкость, выделяемая из потовых желёз, изначально не смердит. Но на коже, где появляется эта жидкость, размножается патогенной микрофлора. Смешиваясь с ней, пот начинает пахнуть.
Антисептики на спиртовой основе помогают сократить количество микроорганизмов, а значит, и ослабить запаха пота, объяснила «Газете.ru» дерматолог Наталия Жовтан. Единственное противопоказание — гиперчувствительная кожа и наличие микротрещин на ней.
Вот что ещё врач посоветовала для избавления от неприятного запашка:
- Принимайте душ дважды в день, — даже без мыла и геля вода смывает частички пота.
- Брейте в подмышках и паху.
- Используйте дезодорант-спрей, маскирующий запах.
Какие продукты влияют на запах пота
Есть такие продукты, которые делают запах совершенно невыносимым. Врач-диетолог Ирина Бородина рекомендует не налегать летом на говядину, свинину и баранину. Красное мясо тяжело переваривается, и организму приходится пускать в ход специфические пищеварительные реагенты. Потом они попадают в пот, и это создаёт дурной запах.
Вот ещё несколько продуктов из чёрного списка:
- чеснок, лук;
- ароматные специи (карри, тмин, кумин);
- кофе.
Изменился запаха пота. В чём причина?
Внезапное изменение запаха пота может указывать на болезнь, предупреждает врач-эндокринолог, ревматолог Анастасия Калмурзина. Например, сладкий запах пота говорит о сахарном диабете. Если от пота отдаёт аммиаком, стоит проверить печень или почки.
Бывает, что потливость усиливается без видимых причин. Чаще всего это происходит из-за гриппа и ОРВИ, но могут быть и инфекции посерьёзнее. По словам врача, сильно потеют по ночам при туберкулёзе, бронхите и пневмонии. Запах пота при этом кисловатый, а сама жидкость липкая и концентрированная.