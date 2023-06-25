Кому нельзя есть суп из крапивы
Диетолог Круглова посоветовала пожилым людям не есть суп из крапивы. Вообще жидкие блюда на основе этого растения обладают весьма полезными свойствами. В крапивном супе много антиоксидантов, куча минералов, пищевых волокон, присутствуют витамины С, К. А ещё в нём очень мало калорий. Тем не менее кушать суп с крапивой можно далеко не всем, написала «Газета.ru».
Для кого вреден суп из крапивы
Как объяснила диетолог медицинского центра «Проект Здоровье» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова, всего категорий людей, которым будет вредно есть крапивный суп, — пять. Это:
- беременные женщины,
- кормящие матери,
- дети до трёх лет,
- пожилые люди,
- люди с заболеваниями ЖКТ.
Влияние крапивного супа на первые два типа людей недостаточно изучено, а значит — может оказаться вредным. У стариков крапива может вызывать понижение давления. Ну а люди с больным желудком могут столкнуться с диареей.
Остальным же, утверждает диетолог, есть крапивный суд можно без опасений. Например, в обед.
Какую зелень можно добавить в суп
Для супа зелень — важная добавка. Она не только придаёт блюду вкус и аромат, но и очень полезна. Особенно хороши будут:
- петрушка,
- зелёный лук,
- шпинат.
Ещё можно добавлять в супчик рукколу. В ней полным-полно железа, магния, кальция, марганца и много чего ещё. Вдобавок она убивает раковые клетки и укрепляет иммунитет в целом.