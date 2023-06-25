Кому нельзя есть суп из крапивы

Диетолог Круглова посоветовала пожилым людям не есть суп из крапивы. Вообще жидкие блюда на основе этого растения обладают весьма полезными свойствами. В крапивном супе много антиоксидантов, куча минералов, пищевых волокон, присутствуют витамины С, К. А ещё в нём очень мало калорий. Тем не менее кушать суп с крапивой можно далеко не всем, написала «Газета.ru».

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Для кого вреден суп из крапивы

Как объяснила диетолог медицинского центра «Проект Здоровье» в Санкт-Петербурге Наталья Круглова, всего категорий людей, которым будет вредно есть крапивный суп, — пять. Это:

беременные женщины,

кормящие матери,

дети до трёх лет,

пожилые люди,

люди с заболеваниями ЖКТ.

Влияние крапивного супа на первые два типа людей недостаточно изучено, а значит — может оказаться вредным. У стариков крапива может вызывать понижение давления. Ну а люди с больным желудком могут столкнуться с диареей.

Остальным же, утверждает диетолог, есть крапивный суд можно без опасений. Например, в обед.

Какую зелень можно добавить в суп

Для супа зелень — важная добавка. Она не только придаёт блюду вкус и аромат, но и очень полезна. Особенно хороши будут:

петрушка,

зелёный лук,

шпинат.