Врач предупредила о смертельной опасности красного мяса

Врач-диетолог и эндокринолог Елена Щетинина предупредила о смертельной опасности красного мяса.

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По словам специалиста, исследования показали, что человек, употребляющий большое количество такого мяса, чаще сталкивается с онкологическими процессами в кишечнике.

Поэтому наше питание должно быть сбалансированным и не ограничиваться только мясными блюдами, а для того, чтобы снизить риск развития онкологических заболеваний, необходимо улучшить процесс выведения продуктов распада белка, передаёт Pravda.Ru.

В этой связи она рекомендует употреблять пищу, богатую клетчаткой, которая содержится, например, в овощах.

«Также важно сократить частоту и количество употребляемого красного мяса и ограничить потребление жиров животного происхождения, которые способствуют развитию атеросклероза», – резюмировала Щетинина.