Врач рассказала о вреде фруктов и овощей с дачи для пожилых

Российские дачники активно готовятся собирать урожай со своих грядок. Чаще всего огородами занимаются люди пожилого возраста и не задумываются, что свежие овощи и фрукты, даже выращенные своими руками, могут нанести вред их здоровью. Подробнее – в материале «Слово и Дело».

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Фрукты и овощи известны своими полезными свойствами, однако бывают случаи, когда употребление свежих плодов может обернуться недомоганием и обострением хронических болезней.

Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в интервью «Слово и Дело» обратила внимание, что в первую очередь быть внимательными должны люди пенсионного возраста с желудочно-кишечными проблемами или диабетом.

Проблемы со здоровьем могут также возникнуть у пожилых после употребления свеклы, фруктов и овощей с низким содержанием клетчатки.

«Свекольный сок: свежеприготовленный свекольный сок может быть опасен, так как может вызывать спазмы сосудов даже у здоровых людей.

Фрукты: хотя они, как правило, полезны для здоровья, чрезмерное потребление фруктов, особенно тех, которые содержат большое количество натуральных сахаров, таких как яблоки, может привести к избыточному потреблению энергии и увеличению веса.

Овощи с низким содержанием клетчатки: недостаточное потребление продуктов, богатых клетчаткой, таких как зерновые и картофель, может привести к дефициту клетчатки и витаминов группы В, что может негативно сказаться на здоровье кишечника», – рассказала врач телемедицины.