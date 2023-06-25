Эндокринолог Павлова заявила об опасности свежевыжатого сока
Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем опасен свежевыжатый сок для здоровья. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам медика, в свежевыжатых сотках почти нет клетчатки, которая снижает скорость поступления глюкозы в кровь. Врач сравнила апельсиновый сок с кока-колой: в 100 миллилитрах напитков будет примерно одинаковое количество сахара.
"Выпивая стакан сока, мы получаем сразу большое количество легкоусвояемых простых углеводов — глюкозы и фруктозы. И тем самым резко негативно воздействуем на углеводный обмен и метаболизм печени", — написала эндокринолог.
Она добавила, что, если употреблять много фруктозы, есть риск развития жировой болезни печени, нарушения обменных процессов и диабета. По мнению медика, лучше отказаться от соков в пользу свежих фруктов.