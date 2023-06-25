Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, чем опасен свежевыжатый сок для здоровья. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам медика, в свежевыжатых сотках почти нет клетчатки, которая снижает скорость поступления глюкозы в кровь. Врач сравнила апельсиновый сок с кока-колой: в 100 миллилитрах напитков будет примерно одинаковое количество сахара.

"Выпивая стакан сока, мы получаем сразу большое количество легкоусвояемых простых углеводов — глюкозы и фруктозы. И тем самым резко негативно воздействуем на углеводный обмен и метаболизм печени", — написала эндокринолог.