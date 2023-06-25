10 мифов о похудении, в которые все до сих пор верят

Почему одни худеют, словно по взмаху волшебной палочки, а другие безрезультатно истязают себя множеством ограничений? Все дело в ложных убеждениях. Развенчиваем 10 популярных мифов о пути к стройности.

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Миф № 1. Основа успешного похудения — изнурительные тренировки

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Физические нагрузки, безусловно, важны для поддержания здоровья и не будут лишними во время соблюдения диеты. Но все же в вопросе похудения ключевой фактор — сбалансированное питание. Если вы не пропадаете днями в спортзале, на тренировки приходится лишь небольшой процент израсходованных калорий. Успех в достижении стройности в любом случае зависит в первую очередь от количества и качества потребляемой вами пищи.

Миф № 2. Без силы воли невозможно добиться результата

Все больше исследований показывают, что снижение, как и набор веса определяет множество факторов, в том числе генетика и экология. Если кому-то легко сделать тело мечты, а у вас процесс буквально стоит на месте годами, дело не обязательно в стойкости характера. Объективно некоторым людям проще похудеть, а другим сложнее. Если вы оказались в тупике, не стоит себя ругать, нужно лишь подобрать индивидуальный план.

Миф № 3. Потребление жиров приводит к набору веса

Казалось бы, логика проста: раз мы стремимся избавиться от жира, нужно его как можно меньше есть. На самом деле жиры являются важным макроэлементом, у которого есть миссия поддерживать функционирование клеток, накапливать энергию, защищать жизненно важные органы. Однако полезными считаются продукты, богатые ненасыщенными жирами. Например, авокадо, оливковое масло, лосось, семечки и орехи. Употребление этих продуктов в разумных количествах способно помочь снижению веса: они продлят чувство сытости.

Миф № 4. Таблетки для похудения или хирургия — легкий путь к стройности

В большинстве своем препараты для похудения либо категорически неэффективны, либо могут нанести серьезный вред организму: к распространенным побочным эффектам относят высокое кровяное давление, тошноту, усталость, бессонницу, проблемы с почками и учащенное сердцебиение. По данным научных исследований, около половины пациентов набирают прежний вес после операции. Кроме того, хирургические методы всегда сопряжены со значительными рисками. Едва ли худоба будет иметь для вас значение в случае серьезных проблем со здоровьем.

Миф № 5. Даже небольшая физическая активность даст заметный результат

В обещания худеть легко всегда хочется верить — например, когда вам советуют перестать пользоваться лифтом или ходить на работу пешком. Безусловно, это будет ваш вклад в хорошее самочувствие, но при прежнем образе жизни и питании не стоит ждать впечатляющих результатов в долгосрочной перспективе. Для здорового снижения веса важен комплексный подход.

Миф № 6. В первую очередь нужно отказаться от углеводов

Считается, что для похудения нужно прежде всего исключить из рациона все сладкое. Но не стоит забывать, что углеводы наравне с жирами и белками являются неотъемлемой частью любой здоровой сбалансированной диеты. Углеводы делятся на простые и сложные: исключить желательно не все, а только простые. Они, как правило, содержатся в обработанных продуктах: конфетах, белом хлебе и рисе, газировке. Сложные, в свою очередь, обеспечивают организм энергией без резких скачков уровня сахара в крови. Их источником могут быть цельнозерновые продукты, горох, чечевица, фасоль, тыквенные семечки, бананы, яблоки, ягоды.

Миф № 7. Без голодания не будет результата

Многие ассоциируют похудение с необходимостью морить себя голодом. Пропускать приемы пищи бессмысленно — и вот почему: в периоды голодания автоматически замедляется обмен веществ. Так организм старается обеспечить выживание в долгосрочной перспективе, к тому же он восполнит потери при первой же возможности. Эффективной тактикой эксперты называют дробное питание: вы можете употреблять здоровую пищу небольшими порциями каждые три-четыре часа и все равно терять вес без чувства голода на грани с обмороком и головной боли из-за недоедания.

Миф № 8. Фитнес-трекер позволит похудеть быстрее

На пути к похудению велик соблазн обзавестись электронным помощником — фитнес-браслетом. По идее, гаджет должен помочь с самоконтролем и мотивацией, однако как минимум одно исследование отказывает гаджетам в эффективности, когда дело касается снижения веса. Его участники без фитнес-трекеров похудели в среднем на шесть килограмм за два года, а те, кто носил мотивирующий браслет, в среднем сбросили лишь три с половиной килограмма. Так что возлагать на устройство большие надежны точно не стоит.

Миф № 9. Для похудения нужно увеличить количество белка

По сей день ученые спорят, сколько белка нужно организму: дело в том, что универсального количества не существует. Потребность в этом микроэлементе зависит от пола, возраста, уровня физической активности и других факторов. Даже если вы по какой-то причине решили полностью отказаться от мяса, восполнить дефицит помогут постные источники белка, например тофу, грибы и чечевица.

Миф № 10. Похудение не терпит полумер