Какие признаки беременности проявляются на ранних сроках

Беременность — это уникальный период в жизни женщины. Во время беременности женский организм претерпевает серьезные изменения как на гормональном уровне, так и визуально. Важно понимать, какими бывают признаки беременности на ранних сроках — ведь чем раньше получится отследить эти симптомы, тем быстрее будущие матери смогут обратиться к специалисту и подтвердить зачатие. «Лента.ру» пообщалась с акушером-гинекологом, чтобы выяснить, какие симптомы встречаются у беременных чаще всего, как во время этого процесса меняется организм и почему не стоит бояться перепадов настроения во время беременности на ранних сроках.

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Когда могут проявиться признаки беременности на ранних сроках?

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Даже самые ранние признаки беременности не могут проявиться через несколько дней после предполагаемого зачатия. Для того чтобы беременная женщина начала ощущать влияние беременности на организм, должно пройти некоторое время.

Для развития беременности мужской сперматозоид должен встретиться с женской яйцеклеткой в маточной трубе, где и происходит оплодотворение. До этого яйцеклетка созревает в яичнике — этот процесс называется фолликулогенезом.

После оплодотворения яйцеклетка прикрепляется к стенке матки. Процесс ее внедрения в слизистую оболочку матки называют имплантацией — именно она считается началом беременности. Так, первые симптомы беременности могут возникнуть не раньше чем через шесть дней после незащищенного полового акта.

6-10 дней проходит от зачатия до окончания имплантации

Стоит учитывать, что если у женщины есть внутриматочная спираль или она принимает оральные контрацептивы, то процесс имплантации не произойдет.

Основные признаки беременности на ранних сроках

В беседе с «Лентой.ру» врач акушер-гинеколог Оксана Лышканец объясняет, что для определения беременности на ранних сроках не стоит ориентироваться только на свое самочувствие и обращать внимание на физические и психологические признаки.

Даже положительный тест на беременность иногда может оказаться ложным — для получения стопроцентного результата необходимо обратиться к специалисту.

Иногда типичные для беременности симптомы могут быть вызваны совершенно другими причинами и указывать на проблемы со здоровьем. Подобные признаки — сигнал о том, что женщине нужно прислушиваться к своему организму и следить за состоянием, чтобы своевременно обратиться к специалисту.

Физические признаки беременности на ранних сроках

Самый очевидный способ заподозрить у себя беременность — это задержка месячных более чем на 10 дней. Однако помимо прекращения менструации существует ряд других внешних и внутренних симптомов, которые возникают у будущих матерей уже на ранней стадии беременности.

Спазмы живота

Одним из признаков беременности на ранних сроках являются легкие спазмы в нижней части живота. Уже на первой неделе после зачатия женщина может ощущать боль: неприятные ощущения, вызванные процессом имплантации, усиливаются из-за сильного притока крови к матке.

Этот симптом может проявиться примерно через неделю после зачатия и длиться один или два дня — боли прекратятся, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепится к стенке матки.

Болевые ощущения в нижней части живота могут возникнуть и перед началом менструации

Если месячные не начались после того, как спазм спал, то можно предположить, что беременность наступила.

Тошнота и рвота

Беременные женщины часто страдают из-за тошноты и рвоты. Этот симптом так и называется — «Тошнота и рвота беременных» (ТРБ). Главные причины ТРБ — гормональная перестройка организма и возбуждение рвотного центра организма.

Токсикоз появляется как ответная реакция организма на возникновение в нем чужеродного тела — плодного яйца. Особенно сильно тошнота у беременных проявляется по утрам.

Изменение обоняния и вкуса

Один из симптомов беременности на ранних сроках — появление необычных вкусовых предпочтений и резкая реакция организма на некоторые запахи. Женщинам на ранней стадии беременности может стать плохо, например, из-за запаха табачного дыма или аромата духов.

Оксана Лышканец объясняет, что изменение восприятия вкуса и запаха чаще всего связано с повышением чувствительности и возбудимости рецепторов. Другой причиной может стать железодефицитная анемия — снижение уровня железа. Чтобы восполнить количество этого элемента в организме, многие беременные женщины начинают есть красное мясо или принимать железосодержащие препараты. А чтобы восполнить запас кальция, будущие мамы могут употреблять в пищу мел.

в 20 раз повышается возбудимость рецепторов у беременных

Повышенная чувствительность к запахам не всегда говорит о том, что у женщины появились проблемы со здоровьем. Врач акушер-гинеколог подчеркнула: и при нормально протекающей беременности возможно обостренное обоняние.

Повышение аппетита

Повышение аппетита также может указывать на беременность. Оксана Лышканец объясняет, что оно связано с усилением работы дыхательной и кровеносной систем.

Как следствие, организм требует больше затрат энергии, и аппетит повышается, рассказывает эксперт.

Сонливость и утомляемость

На ранней стадии беременности многие женщины могут чувствовать немотивированную слабость и уставать быстрее обычного. Врач акушер-гинеколог отметила, что сонливость и утомляемость связаны с повышением уровня гормона прогестерона.

Прогестерон — это основной гормон, который поддерживает беременность и блокирует дальнейшие менструации

Эксперт объясняет, что на ранней стадии беременности прогестерон вырабатывается желтым телом, после чего эту функцию берет на себя плацента. Для созревания плаценты, которая окончательно формируется к шестнадцатой неделе, необходимо много энергии — это и обуславливает повышенную утомляемость.

Визуальные признаки беременности на ранних сроках

На наступление беременности могут указывать не только изменения в самочувствии, но и визуальные признаки.

Пигментация

Врач акушер-гинеколог рассказывает, что во время беременности в организме женщины повышается концентрация меланоцитстимулирующего гормона, который влияет на количество вырабатываемого меланина. Избыток этого пигмента в организме может приводить к появлению пигментных пятен.

Где возникают пигментные пятна:

После родов участки гиперпигментации светлеют самостоятельно, обращает внимание Оксана Лышканец.

Отечность

На ранней стадии беременности женщины часто подвержены отечности. Их возникновение, в первую очередь, связано с повышением уровня гормона прогестерона. «Сам гормон прогестерон задерживает натрий, и, как следствие, воду — это и вызывает отеки», — объясняет врач акушер-гинеколог.

Какие части тела у беременных отекают чаще всего:

Чтобы уменьшить отечность, беременным женщинам рекомендуется следить за водно-солевым балансом и вести подвижный образ жизни. По словам Лышканец, в норме отеки уходят к середине беременности. Если они сохраняются после — это уже патология.

Увеличение объема и боль в груди

Одним из признаков беременности на ранних сроках также являются увеличившиеся в размерах молочные железы. Их объем меняется из-за повышенного притока крови — в связи с этим грудь набухает. Она также становится более чувствительной, женщина может ощущать болезненность груди, похожую на ощущения перед началом менструации.

Из-за усиленного кровотока на груди может образовываться так называемая венозная сетка.

В первый месяц беременности грудь может увеличиться на один размер

К визуальным признакам, по которым можно определить беременность, также можно отнести появление прыщей — они могут возникнуть из-за гормональной перестройки организма. Гормон прогестерон усиливает работу сальных желез, что и приводит к развитию акне.

Почему во время беременности трудно контролировать эмоции?

Во время беременности у женщин перестраиваются функции нервной системы, серьезные изменения претерпевает и гормональный фон. Как следствие, будущей матери бывает трудно контролировать свои эмоции — женщина становится раздражительной, может ощущать сонливость и резкие перепады настроения.

Симптомы перестройки гормонального фона и нервной системы у беременных:

Врач акушер-гинеколог Оксана Лышканец объясняет: «Эмоциональные перепады — опять результат действия прогестерона». По словам специалиста, женский организм не готов к повышенной концентрации этого гормона в течение длительного времени. Обычно уровень прогестерона повышается только перед началом месячных, что и служит причиной для так называемого предменструального синдрома (ПМС).

Такое явление как резкие перепады настроения и повышенная чувствительность — не прихоть будущих матерей, а один из важных симптомов беременности.