Как женщина может потолстеть от усталости

Эндокринолог Магеря: набор веса женщиной из-за усталости может говорить о наличии анемии. Нередко женщины испытывают чувство вялости, усталости и апатии ранним утром. Иногда к этому добавляются головокружение, выпадение волос и прочие «радости». Думаете, это всё из-за стресса? А вот и не факт: по словам специалиста, все эти симптомы как раз для анемии и характерны. В своём телеграм-канале врач Илья Магеря объяснил, откуда берётся заболевание и что делать, чтобы подобных проблем не возникало.

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Что такое анемия

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Анемия (она же в народе — болезнь малокровия) — это патология, которая проявляется в организме, если в крови уменьшается уровень гемоглобина и эритроцитов. Как следствие — нарушается транспортировка кислорода по организму и органы начинают страдать от его нехватки.

Чаще всего болезнь встречается у женщин: она есть у каждой третьей. Мужчины, утверждает врач, подхватывают её значительно реже.

Что вызывает анемию

Чтобы правильно усваивать вдыхаемый кислород, людям нужны определённые витамины и полезные вещества. Это:

белки;

железо;

витамины В9 и В12.

Именно они позволяют эритроцитам становиться нужного размера и в полной мере насыщаться гемоглобином.

Соответственно, при нехватке описанных веществ и развивается анемия. Организм хуже переваривает пищу и усваивает её, а нервная система начинает шалить.

Почему при анемии толстеют

Лишний вес в такой ситуации набирается очень быстро. Дело в том, что при дефиците кислорода замедляется обмен веществ и растёт жировая ткань.

Помимо прочего, страдает щитовидная железа, без гормонов которой скорость работы желудка с кишечником замедляется ещё сильнее. Слабость растёт, ожирение прогрессирует. Даже спорт в такой ситуации не поможет.

Что делать при подозрении на анемию

Эндокринолог Магеря советует сперва выяснить, нехватка чего именно стала причиной анемии. Для этого придётся сдать анализы на:

общий анализ крови и общий белок;

фолиевую кислоту;

витамин В12;

сывороточное железо;

ферритин.

Важно: назначить обследование и прописать вам лечение должен врач, самим себе медикаменты выписывать, само собой, не стоит.