Врач рассказала о связи активного образа жизни с лечением бесплодия

Врач-репродуктолог рассказала о связи активного образа жизни с лечением бесплодия
Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и ПФО, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра "Династия", кандидат медицинский наук Ирина Моисеева рассказала, с какими сложностями сталкиваются пары, ведущие малоактивный образ жизни.
По словам медика, регулярная физическая активность - необходимое условие сохранения репродуктивного здоровья. Парам, которые уже столкнулись с бесплодием, занятия помогут избавиться от лишнего веса и под наблюдением врачей-репродуктологов родить долгожданного ребенка.
"К сожалению, у людей, работа и отдых которых связаны с гиподинамией, на 37 % чаще возникают проблемы с зачатием. Без изменения образа жизни вероятность успеха в лечении бесплодия для таких пар в два раза ниже, чем у тех, кто регулярно уделяет время физической активности", – рассказала Ирина Моисеева.
Избыточный вес приводит к гормональному дисбалансу, вызывает нарушения менструального цикла, повышает риск ановуляции, снижает способность яйцеклеток к оплодотворению.
Врач-репродуктолог подчеркивает: риски невынашивания беременности у женщин, ведущих малоактивный образ жизни, возрастают на 18 %. В период беременности у таких пациенток могут развиваться осложнения. А у мужчин избыточная масса тела провоцирует стресс, который вызывает повреждение ДНК сперматозоидов.
"Оглянитесь вокруг: в каком красивом месте мы живем. Город на берегу Волги, Жигулевские горы, заповедные места, реликтовые растения, - перечислять можно бесконечно. А лучше все это увидеть, пусть и не в первый раз", – заверяет медик.
Физическая активность поможет избавиться от лишних килограммов, скрипящих не по возрасту суставов, головной боли, повышения артериального давления, усталости.
Врач-репродуктолог заключила:
"Плюсы - красивое тело, прекрасно работающий организм, счастливое долголетие, в том числе репродуктивное. И вскоре это станет для вас привычкой, которую вы передадите своим детям".