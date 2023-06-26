Врач рассказала о связи активного образа жизни с лечением бесплодия

"К сожалению, у людей, работа и отдых которых связаны с гиподинамией, на 37 % чаще возникают проблемы с зачатием. Без изменения образа жизни вероятность успеха в лечении бесплодия для таких пар в два раза ниже, чем у тех, кто регулярно уделяет время физической активности", – рассказала Ирина Моисеева.