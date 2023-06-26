Врач предупредил об опасности корицы

Корица полезна для здоровья только при ее правильном употреблении и в ряде случаев несет серьезные риски, предупреждают специалисты.

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Корица, которую называют природным антибиотиком, действует как противовирусное средство, она также используется как альтернатива сладкому для диабетиков. При этом необходимо помнить о потенциальной опасности корицы в виде порошка – при передозировке она может вызвать резкое снижение сахара в крови, что небезопасно.

Корица также противопоказана при болезнях печени и почек, язве желудка, гипертонии.

Нельзя есть специю в сухом виде с ложки, поскольку она крайне опасна при вдыхании, предупредил врач-пульмонолог Александр Фридлянд. Попадание порошка корицы в легкие может спровоцировать аспирационную пневмонию. К ней может присоединиться бактериальная инфекция, не исключена также тяжелая бактериальная пневмония, пишет «Доктор Питер».

«Говоря по-простому, все это может привести в итоге к образованию дырок в легких», – пояснил пульмонолог.

Кроме того, неправильное употребление корицы может спровоцировать гастрит и дуоденит.