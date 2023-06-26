5 советов помогут меньше потеть летом
Россиянам дали пять главных советов, как меньше потеть с приходом жаркого лета.
Специалисты советуют людям, которые склонны к повышенному потоотделению, следить за своим питанием. Некоторая еда провоцирует усиленную работу сальных желез, к примеру, острые блюда.
К тому же, полезно будет воздержаться от кофе, так как кофеин стимулирует выработку пота. Летом эксперты советуют защищаться от жары с помощью светлой одежды, также вещи из натуральных тканей — льна и хлопка — помогут регулировать теплообмен.
В конце списка советов россиянам напомнили о необходимости регулярно следить за гигиеной и пользоваться антиперспирантами. Несколько приемов душа в день помогут избавиться от пота и его запаха.