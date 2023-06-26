5 советов помогут меньше потеть летом

Россиянам дали пять главных советов, как меньше потеть с приходом жаркого лета.

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Специалисты советуют людям, которые склонны к повышенному потоотделению, следить за своим питанием. Некоторая еда провоцирует усиленную работу сальных желез, к примеру, острые блюда.

К тому же, полезно будет воздержаться от кофе, так как кофеин стимулирует выработку пота. Летом эксперты советуют защищаться от жары с помощью светлой одежды, также вещи из натуральных тканей — льна и хлопка — помогут регулировать теплообмен.