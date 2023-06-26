Витамин К: для чего нужен и где содержится

Витамин К далеко не так популярен, как А, С, Е, D и многие другие. Очень немного людей, не связанных с медициной, смогут сказать, для чего он вообще нужен. Однако современные данные свидетельствуют о том, что этот элемент активно участвует в белковом, жировом и углеводном обмене, важен для профилактики раннего старения, состояния кожи, а также выполняет ряд других жизненно важных функций.

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О том, что известно в настоящее время об этом витамине, из каких источников его можно получить и с какими синергистами желательно сочетать, рассказала Наталья Голушко, врач-диетолог, к.м.н., нутрициолог ULTRANOVATION R&D Laboratory – стратегического партнёра компании NL International.

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Витамин К – защита от переломов и не только

Прежде всего, дефицит этого микроэлемента может привести к снижению прочности и минеральной плотности костей, переломам, развитию кариеса.

Особенно нежелательно на фоне дефицита витамина К употребление кальция: это чревато его отложением в почках, хрящах и сосудах. Ведь именно витамин К при дополнительном приёме кальция обеспечивает правильную работу витамин К-зависимых белков, которые регулируют потоки кальция в организме.

В связи с этим, стоит соблюдать меру при употреблении обезжиренных продуктов. «Стремление к потреблению обезжиренных продуктов может привести к формированию дефицита по витамину К2. В обезжиренном твороге и молоке содержится высокое количество кальция, а вот витамин К, который грамотно распределяет кальций, полностью отсутствует. Поэтому выбор обезжиренных продуктов может привести к нарушению распределения кальция, а именно – к отложению его в почках, сосудах, хрящах», – отмечает диетолог.

Также, как отметила эксперт, сегодня есть данные о взаимосвязи между приёмом витамина К и здоровьем сердечно-сосудистой системы. Кроме этого, витамин К обеспечивает антиоксидантный и анти-эйдж эффект, улучшает структуру кожи, участвует в белковом, жировом и углеводном обмене, в работе факторов свёртывания крови.

К1 и К2 – в чём разница?

Витамин К входит в число жирорастворимых витаминов. К природным относят два вида витамина К: витамин К1 (филлохинон) и К2 (менахинон). Витамин К3 (менадион) является синтетическим аналогом.

Витамин К1 содержится в зелени и овощах, часто в комплексе с хлорофиллом, и в некоторых растительных маслах – оливковом, соевом, хлопковом, рапсовом. Продукты-рекордсмены по содержанию витамина К1– это все виды зелени (листовой салат, петрушка, шпинат, щавель, зелёный лук), капуста – особенно, брокколи, а также бобовые, авокадо, зелёные фрукты (киви, зелёные яблоки), ферментированные овощи – соевые бобы, квашеная капуста, маринованные овощи.

Витамин К2 синтезируется нормальной микрофорой до 1,5 мг в сутки, за счёт чего создаётся депо этого витамина в кишечнике. Также он поступает с жирной пищей – это сыры, соевые продукты, яичные желтки, говяжья печень, сливочное масло.

В каких случаях витамина К может не хватать?

В рационе человека количество витамина К ограничено. Даже хорошо сбалансированное питание может не обеспечить организм необходимым количеством витамина К, так как мы стали меньше включать в рацион зелени, изменились технологии приготовления продуктов, например, сыров.

Чаще всего, снижается усвоение и образование витамина К в кишечнике при приёме некоторых лекарственных препаратов, при нарушении пищеварения, при дисбактериозе, целиакии, сбоях в работе печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, а также в связи с возрастными изменениями.

«Дружные» витамины: К2 + D3

Сегодня много говорится о важности для здоровья витамина D3. Однако именно тандем витаминов К2 и D3 способствует оптимальному усвоению и распределению кальция в организме.

Витамин D3 обеспечивает всасывание кальция, магния и фосфора в кишечнике, участвует в обновлении клеток костной ткани (остеобластов). А витамин К2, благодаря своей способности активировать К-зависимые белки, регулирует потоки кальция в организме, то есть обеспечивает его сбалансированное распределение. К2 регулирует работу такого белка как остеокальцин, ответственного за связывание кальция с матрицей кости, что делает кости более прочными.

«Тандем К2 и D3 способствуют регуляции кальций-магний-фосфорного обмена, обеспечивают эффективную минерализацию костной ткани и предупреждают ломкость костей, что особенно важно в период менопаузы у женщин. Упрощая, можно сказать, что, когда в организме достаточно витамина К2, кальций направляется туда, где он необходим, и не попадает туда, где он в данный момент не нужен», – поясняет Наталья Голушко.

Витамины К2 и D3, особенно при совместном приёме с омега 3, поддерживают здоровье сердца. Эти вещества помогают снижать атерогенные фракции холестерина и риск возрастных болезней сердца, способствуют правильной регуляции сердечных сокращений. Также такой тандем работает на защиту от кальцинации мягких тканей и стенок сосудов, повышение эластичности сосудов.

Кроме этого, витамины К2 и D3 важны для профилактики раннего старения, поддержания оптимального веса и состава тела, баланса жировой и мышечной ткани, корректной работы иммунной системы.

Учитывая такой синергизм, в компании NL International разработали новый продукт – тандем витаминов К2+D3 в одной капсуле.

Рекомендуемый приём одной капсулы обеспечивает поступление в организм не менее 200 % (240 мкг) витамина К2 от АУП* и не менее 300 %* (15 мкг/600 МЕ) витамина D3 от РСП**. Дозировки витаминов К2 и D3 подобраны, опираясь на последние научные публикации, для их оптимального взаимодействия.

Витамин К2 представлен в виде менахинона Q7 – это витамин K2, полученный методом естественной ферментации. Он производится из традиционного японского ферментированного продукта натто – соевых бобов, переработанных методом естественного процесса брожения.