Косметолог назвал еще один повод отказаться от сладкого

Излишняя тяга к сладкому способствует ускоренному увяданию клеток кожи и сосудов, специалисты называют этот процесс сахарным, или гликационным, старением, рассказал в беседе с 5-tv.ru врач-косметолог и дерматовенеролог Вадим Чариков. По его словам, коллаген и эластин, отвечающие за подвижность тканей и сохранение их структуры в тонусе, с каждой новой дозой сахара теряют свои свойства и не могут запускать процесс регенерации клеток кожи. В результате со временем кожа истончается, меняет цвет, в ней начинаются трофические нарушения, появляется пигментация.

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Появляется сеть морщин, теряется тонус кожи. Она становится дряблой, начинается провисание. Важный момент: коллаген и эластин содержатся не только в коже, но и в большинстве внутренних органов, а также в кровеносных сосудах. Последние питают все клетки организма. Соответственно, сахар мешает крови доставлять питательные вещества к клеткам, отвечающим за молодость, — подчеркнул врач.

Он также указал, что помимо очевидных сладостей сахар содержится во многих других продуктах, в том числе в газированных напитках, бутилированном чае, пакетированных или консервированных соках и нектарах, сиропах и соусах, консервированных фруктах и овощах, суши и роллах, колбасах, сосисках, йогуртах, творожных сырках и алкогольных напитках.

Ловушка, на которую все часто попадаются, это различные соусы и вкусные заправки к салатам. Еще интересный момент — это быстрые завтраки. Красивые фитнес-коробки тоже скрывают большое количество сахара, — рассказал эксперт.