Россиянам назвали признаки панического расстройства

Регулярные эпизоды иррационального страха и тревоги, которые сопровождаются неприятными телесными ощущениями, такими как учащенное сердцебиение, дрожь, нарушение дыхания, могут говорить о наличии панического расстройства, предупредил врач-психиатр Сергей Федоров. Он рассказал РИАМО, что панические атаки могут варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких в день.

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Паническое расстройство характеризуют эпизоды панических атак, которые возникают беспричинно и повторяются регулярно. Частота возникновения приступов паники для постановки диагноза «паническое расстройство» может варьироваться от нескольких случаев в год до нескольких раз в день, — пояснил специалист.

По словам психиатра, признаками расстройства также могут быть тахикардия, ощущение нехватки воздуха, головокружение и повышенное потоотделение. Продолжительность панических атак обычно составляет от нескольких минут до получаса. Еще одним симптомом является непредсказуемый характер возникновения панической атаки и тревога из-за ожидания очередного приступа.