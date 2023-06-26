Вместо фитнеса: какими видами спорта можно заняться на природе

Стоит ли платить за дорогие абонементы в спортзал, если летом можно поддерживать тело в тонусе, весело и активно проводя время на улице?

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Пеший туризм

Доктора и специалисты по здоровому образу жизни совершенно убеждены: самый полезный спорт для любого человека, независимо от физической подготовки и возраста, — пешие прогулки. Они отлично влияют на легкие, состояние и тонус тела, уровень сахара в крови. Поэтому так настойчиво рекомендуют как можно больше ходить. Летом это выполнить гораздо проще, а чтобы прогулки стали увлекательными, отправляйтесь в настоящие походы с семьей и друзьями.

Веселые разговоры или пение птиц, великолепные виды ближайшего леса, ожидание пикника в конце пути — такие длительные прогулки целительны и для тела, и для туши.

Бадминтон

Вспомните, как в детстве вы любили проводить часы за этой игрой. Поверьте, бадминтон и сейчас станет невероятно увлекательным занятием. Важно лишь найти того, кто составит компанию, и ровную площадку. За час игры вы сможете сжечь не менее трехсот калорий и зарядиться отличными эмоциями.

Велосипед

Если он давно пылится на балконе или в гараже, пора использовать велосипед по назначению. Во-первых, такой спорт позволит сэкономить время: можно потренироваться по дороге в магазин, на работу или в гости. А во-вторых, поездки на велосипеде тренируют все группы мышц, формируя очень женственную, привлекательную фигуру.

Катание на роликах

В отличие от велосипеда, на роликах по городу лучше не передвигаться, а выбрать более безопасное место: специальную площадку или парк. При этом веселье и компания вам гарантированы, а еще тренировка вестибулярного аппарата, ног, ягодиц и спины.

Йога