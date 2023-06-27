Диетолог предупредила об опасности «весовых качелей»

Эксперименты в виде «весовых качелей», когда человек садится на диету, резко худеет, а потом набирает еще больший вес, нарушают регуляцию обменных процессов, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» врач-диетолог Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич. По ее словам, кратковременная диета как всплеск заботы о себе на пару месяцев приносит больше вреда, чем пользы.

© News.ru

Такой сценарий намного хуже для организма, чем постоянный, пусть даже высокий вес, — подчеркнула врач.

Диетолог отметила, что в вопросе коррекции веса нужен профессиональный подход, который поможет изменить отношение к себе, пищевое поведение, физическую активность и, как следствие, снизить риски развития смертельных заболеваний.

По словам эксперта, не существует универсальной модели, которая поможет похудеть, однако если следовать нескольким общим рекомендациям, сбросить лишний вес вполне реально. Это, в частности, ежедневное употребление 300–400 г овощей и фруктов, цельнозерновых продуктов — гречки, булгура, коричневого и бурого риса. В мясе стоит отдать предпочтение курице или индейке. Необходимо убрать из меню фастфуд, колбасы и чипсы.