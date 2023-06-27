Пульмонолог Фридлянд: после вдыхания корицы могут появиться дырки в лёгких. В таком случае известная своей пользой специя очень опасна — впрочем, как и другие сухие сыпучие смеси. Но и в целом-то у корицы набралось приличное количество противопоказаний и причин, почему нужно быть осторожнее, щедро посыпая булочки для придания им вкуса и аромата.

Почему корица опасна и чем

Аллергия. Несмотря на то что эта пряная специя безопасна для большинства (если не увлекаться), у некоторых она всё же может вызвать аллергическую реакцию.

Токсичность печени. Редко, но возможно из-за слишком большого количества коричного порошка или масла.

Дырки в лёгких. Корица страшна при вдыхании — попадание её в лёгкие способно привести к развитию аспирационной пневмонии. Она тяжёло поддается лечению, бессильны даже антибиотики. А потом может присоединиться ещё и бактериальная инфекция. В итоге может развиться тяжёлая пневмония, предупредил врач-пульмонолог Александр Фридлянд.

Головная боль. Всё из-за резкого запаха и вкуса этой специи.

При беременности и ГВ. Высокие дозы корицы могут стимулировать сокращения матки и вызывать побочные эффекты у младенцев, поэтому осторожнее во время беременности и кормления грудью (ГВ).

При диабете. Снижением уровня сахара в крови грозит чрезмерное употребление корицы в виде порошка, эфирного масла или в виде добавок.

Кому корица противопоказана

есть болезнь печени и почек;

заболевания ЖКТ;

изменения гормонального фона и нарушения эндокринной системы;

синдром раздражённого кишечника;

нарушения свертываемости крови;

гипертония;

детям до трёх лет.

Может взаимодействовать с лекарствами:

антикоагулянтные (разжижающие);

антибиотики;

противогрибковые;

для снижения сахара в крови.

Сколько можно есть корицы

Безопасную для здоровья дозу назвало Роскачество.