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Эндокринолог Павлова назвала причину отсутствия аппетита по утрам

Завтрак играет роль в нормализации метаболизма и подготовке организма к активному дню. Об этом заявила в беседе с Sibmeda врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Пропуск завтрака может привести к сжиганию мышц из-за активного выделения гормона кортизола утром, уточнила эксперт. Завтрак, по ее словам, также помогает избежать переедания в обед и вечером, способствуя поддержанию формы.

Что нужно есть на завтрак

При этом специалист подчеркнула, что отсутствие аппетита по утрам может быть вызвано неудовлетворительным сном, слишком поздним или нестабильным. Также избыточное потребление пищи перед сном может привести к отсутствию аппетита утром.

Специалист добавила, что чрезмерное увлечение кофе может угасить желание позавтракать, так как кофеин влияет на нервную систему и подавляет чувство голода. Она советует пить кофе не сразу после пробуждения, а спустя час после завтрака.

Ранее мы писали о том, что диетолог оценила пользу кукурузных хлопьев в качестве завтрака.

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