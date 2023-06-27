Действительно ли мороженое лечит больное горло: ответ терапевта

Если раньше люди осторожничали с мороженым, опасаясь возникновения болей в горле, то теперь они этот симптом холодным десертом и лечат. Сегодня все больше врачей опровергают устоявшееся мнение, что какое-нибудь эскимо строго противопоказано при воспалении ротоглотки. «ФедералПресс» узнал у терапевта клиники «УГМК-Здоровье» Ольги Мамаевой, действительно ли можно не ограничивать себя в мороженом при больном горле.