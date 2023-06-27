Почему полезно спать днем

В последние годы за рубежом опубликованы результаты исследований о вреде дневного сна для здоровья. Например, утверждается, что у пожилых людей он сопряжен с повышенной вероятностью инсульта, что дневной сон при общей длительность сна в сутки более 8 часов связан с сокращением продолжительности жизни. Однако у ученых из США и Уругвая совершено иное мнение. В журнале Sleep Health они публикуют аргументы о пользе дневного сна.

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Ученые проанализировали данные исследований почти 380 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Главная цель - выявить связь между дневным сном и здоровьем мозга. Исследователи обнаружили, что люди, склонные к дремоте днем, имели больший общий объем мозга. Особенно у пожилых это свидетельствует о крепком здоровье, поскольку его уменьшение обычно связано с деменцией и другими умственными нарушениями. С возрастом орган уменьшается в размерах и человек утрачивает когнитивные функции. У любителей поспать мозг оказался "моложе" на 2,6-6,5 лет.

Вывод: связь между дневным сном и большим объемом мозга действительно существует. Привычка вздремнуть днем на 10-15 минут, по мнению ученых, повышает когнитивные способности и даже притормаживает процесс старения и улучшает память.

Это не первый случай, когда разные ученые высказывают противоположные взгляды на одно и то же явление. Таковы законы науки, она развивается в спорах и противоречиях. Но как быть простому человеку? Наверное, самой простой совет - не впадать в крайности и слушать прежде всего себя.