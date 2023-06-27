Врач объяснил пользу солнцезащитных очков

Врач Хомяков объяснил пользу солнцезащитных очков
Доктор медицинских наук Сергей Хомяков пояснил, почему нужно защищать глаза от солнца.
Эксперт отметил, что яркий солнечный свет может нанести вред глазам. Если человек долгое время находится в горах или на заснеженной местности без очков, это может привести к офтальмии, которая проявляется в виде слезотечения, боли, рези в глазах. Также может упасть острота зрения.
Врач посоветовал обязательно носить солнцезащитные очки в летний период.
Для пляжного отдыха потребуются очки четвертого класса, которые пропускают всего 5–8 процентов солнечных лучей. Для перемещений по городу будет достаточно 2–3 класса солнцезащиты.
Для водителей разработаны специальные светофильтры — фотохромно-поляризационные, которые уменьшают количество бликов, повышают контраст и регулируют световой поток, передает aif.ru.
В свою очередь офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева пояснила, что люди, отказывающиеся носить солнцезащитные очки летом, увеличивают риск развития катаракты, передает МИР 24.
В преддверии жарких летних дней и сезона отпусков важно принять меры для защиты. Главные средства и методы — в материале «Вечерней Москвы».