Врач объяснил пользу солнцезащитных очков

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков пояснил, почему нужно защищать глаза от солнца.

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Эксперт отметил, что яркий солнечный свет может нанести вред глазам. Если человек долгое время находится в горах или на заснеженной местности без очков, это может привести к офтальмии, которая проявляется в виде слезотечения, боли, рези в глазах. Также может упасть острота зрения.

Врач посоветовал обязательно носить солнцезащитные очки в летний период.

Для пляжного отдыха потребуются очки четвертого класса, которые пропускают всего 5–8 процентов солнечных лучей. Для перемещений по городу будет достаточно 2–3 класса солнцезащиты.

Для водителей разработаны специальные светофильтры — фотохромно-поляризационные, которые уменьшают количество бликов, повышают контраст и регулируют световой поток, передает aif.ru.

В свою очередь офтальмолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Эльвира Сюняева пояснила, что люди, отказывающиеся носить солнцезащитные очки летом, увеличивают риск развития катаракты, передает МИР 24.