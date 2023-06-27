Врач раскрыл неожиданные полезные свойства кофе

Умеренное употребление кофе в объеме не более четырех чашек в день не вредно и может снизить риски развития меланомы, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов в подкасте NEWS.ru. В доказательство своих слов он привел данные о странах с экваториальным климатом, где лучи солнца постоянно повреждают кожу. Кофе используется в этих государствах для профилактики кожных злокачественных новообразований среди населения.