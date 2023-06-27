Клинический психолог рассказал, почему повторяются кошмарные сны

Каждый кошмар несет в себе скрытый смысл, а его повтор может быть связан с тем, что человек склонен к страхам, сильной тревожности, впечатлительности. Они также свидетельствуют о необходимости проработки причин, которые могли привести его к пугающим снам, сообщает сайт "Аргументы и факты".

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Как отметил клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт и сомнолог Алексей Мелехин, кошмары можно рассматривать как с точки зрения пользы, так и вреда. Неприятные сны являются защитным механизмом психики людей, они защищают ее от различных раздражителей и позволяют избежать нервного срыва.

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В случае, если сны сопровождаются пробуждением человека, учащенным сердцебиением, тошнотой и другими вегетативными проявлениями, то это повод задуматься, подчеркнул сомнолог. Это свидетельствует о сбое в психике и есть необходимость в определении причин, которые могли привести именно к этому сну и его дальнейшим повторам.

Повторение кошмарных снов могут быть причиной посттравматического расстройства, эмоционального выгорания, сепарационной тревоги, классического перфекционизма. Также они могут быть признаками клинической депрессии или причиной чего-то, что связано с ощущением безопасности человека, объяснил врач.

"Относиться к кошмарам следует как к некоему продукту, экрану, который показывает вам, что происходит. И на это нужно обращать внимание. Они не просто так присутствуют", – сказал Мелехин.

По его словам, часто кошмарные сны видят впечатлительные, тревожные или склонные к страхам люди, к тому же постоянное повторение таких снов говорит человеку о важности проработки причин их появления.

Сомнолог отметил, что кошмарные сны позволяют восстанавливать психологическую оболочку после травматического опыта, который мог пережить человек, являются следствием ощущения неопределенности.

Если кошмары приводят к нарушению качества сна, снижению работоспособности и другому, то человеку стоит обратиться к специалисту и проработать это, подчеркнул Мелехин.

Ранее врач-невролог Анна Лацинова заявляла, что продолжительность не менее семи часов, возможность засыпать без снотворного и чувство бодрости по утрам считаются признаками качественного сна.