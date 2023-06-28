Что будет, если спать без подушки: личная история и мнение врача

Героиня этой истории рассказывает, почему пошла на такой шаг и что из этого вышло.

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По словам преподавателя, самая частая проблема – это аллергия из-за натурального наполнителя. Он же является и благоприятной средой для размножения пылевого клеща. Это может вызвать воспаления, отёчность и даже приступы астмы. Важную роль играют высота подушки и мягкость наполнителя, так как можно испортить осанку. Есть риск развития головных болей, спазмов в спине и бессонницы.

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Я восприняла эту информацию максимально серьёзно. Сначала было неудобно и странно, но со временем привыкла. Теперь подушка для меня – это дикость. Но не всем подходит такой вариант. Как и у любой монеты, есть две стороны. Сон без подушки вызывает дискомфорт. Как правило, это неприятные ощущения от соприкосновения затылка с жёстким матрацем. Как итог – напряжение в шее. Многие даже жалуются на остеохондроз шейного отдела позвоночника, появление храпа и морщин.

Это выбор каждого, и лучше проконсультироваться с врачом. Но моя внешность не ухудшилась. Я всё ещё выгляжу «на 16», хотя сейчас мне 26. Возможно, именно в этом мой секрет молодости. Храпа и других проблем со здоровьем у меня тоже нет. Но напомню – тут всё сугубо индивидуально.

Мнение врача

Действительно, в составе подушек, к которым большинство привыкло, преобладают натуральные наполнители – пух и перо. Они могут стать причиной развития аллергических реакций. Это, безусловно, минус.

Классическая подушка трудно поддаётся формованию. То есть как только человек на неё ложится, он может руками «собрать» удобную форму. Но в процессе сна она не удерживается, так как многие ворочаются и не просыпаются каждый раз, чтобы подоткнуть её.

При этом отдых без подушки также может стать причиной неправильного положения головы. Это приводит к пережатию артерий шейного отдела позвоночника и шеи (брахиоцефального ствола). Как итог – неравномерное поступление крови к голове и шее, а также пережатие нервов.

Мышцы шеи также могут получать неравномерную нагрузку, из-за чего возникают спазмы и перерастяжения. В результате нарушения кровообращения и иннервации возможно появление болей, онемения и дискомфорта в области головы, шеи и даже рук. Неспроста человек, который спит без подушки, старается подложить руку под голову, чтобы в таком положении не нанести себе вред.

Также важно помнить о противопоказаниях ко сну без подушки. Не рекомендуется тем, кто имеет:

На какой подушке лучше спать?

Лучше обратить внимание на высоту подушки. Она подбирается индивидуально. Обычно измеряют расстояние от шеи до плеча, чтобы было наиболее комфортно спать на боку. Поэтому лучше выбирать ортопедические варианты.

Они изготовлены из специального гипоаллергенного материала, а некоторые из них имеют в составе ионы серебра, что обеспечивает дополнительный антибактериальный эффект. Также предусмотрены разная форма и высота элементов, которые позволяют сохранять поддержку головы и шейного отдела позвоночника в заданном положении на протяжении всего сна. Одним из важных факторов является такое свойство, как «эффект памяти» – структура максимально адаптируется под индивидуальные анатомические особенности человека.