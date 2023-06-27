Признаки расстройства пищевого поведения, как лечить, что делать

В зону риска развития этого заболевания часто входят спортсмены.

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Что такое расстройство пищевого поведения?

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Расстройство пищевого поведения (РПП) – это состояние, при котором у человека нарушаются отношения с едой и оценкой своего внешнего вида. Для таких людей собственная фигура становится главным объектом внимания. Свой нормальный вес они начинают воспринимать как что-то неправильное, обязательно требующее улучшения.

Чтобы добиться желаемого результата, они придерживаются нездорового пищевого поведения: сильно урезают калорийность рациона, голодают, принимают определённые препараты. С течением времени такие действия приводят к потере контроля над ситуацией, и может возникнуть угроза для жизни.

По официальным данным Национальной ассоциации нервной анорексии и связанных с ней расстройств (ANAD), этим заболеванием страдают около 9% населения планеты. Стоит отметить, что статистика была собрана из числа обращений к специалистам. Многие игнорируют медицинскую помощь, живя с проблемой годами. Это крайне опасно.

Какие виды РПП существуют?

К сожалению, есть очень много разновидностей, но основными являются следующие.

Нервная анорексия, характеризующаяся сильными ограничениями в еде, выбором жёстких диет и усиленными занятиями спортом с целью снижения веса. Это тип РПП, при котором у человека присутствует сильный страх увеличения массы тела, хотя люди с этим заболеванием обычно имеют недостаточный вес для своих параметров.

Нервная булимия, представляющая собой переедание с последующим очищением через рвоту или использование слабительного или мочегонного.

Компульсивное переедание, при котором человек съедает большое количество еды за короткий промежуток времени, не чувствуя себя сытым. Критерием является переедание не реже одного раза в неделю в течение трёх месяцев.

Избегающее расстройство (ARFID). Пациент может отказываться от употребления продуктов из-за ряда нерациональных причин. Например, не нравится внешний вид или текстура еды, страх задохнуться.

Нервная орторексия. Проявляется в виде сильной одержимости здоровым питанием. Так, человек специально избегает «вредных» продуктов, испытывает стыд за их употребление и питается строго по жёсткому графику.

Кто находится в группе риска?

Считается, что от таких проблем страдают обычные люди, стремящиеся снизить вес. На самом деле, в группу риска входят и спортсмены. Те атлеты, которые соревнуются в видах спорта, приравнивающих худобу к повышению производительности, подчёркивающих внешний вид, ориентированные на стройность, с большей вероятностью могут завести модель беспорядочного пищевого поведения. Оно в конечном итоге может перерасти в опасное РПП.

Какие симптомы говорят о наличии РПП?

Пациенты с РПП выглядят иначе, чем здоровые люди. Их сопровождают слабость и утомляемость, боль или онемение в конечностях, судороги, предобморочное состояние или обмороки, нарушение пищеварения (вздутие, метеоризм, диарея или запоры) и нарушение менструального цикла.

От чего появляются РПП?

Физиологические причины связаны с гипоталамическими и (или) супрагипоталамическими нарушениями. Они приводят к дисбалансу на уровне нейромедиаторов. Так, например, многие связывают возникновение РПП с нарушениями в метаболизме серотонина – гормона удовольствия.

Как лечиться от РПП?

Заболевание лечится с помощью комплекса мер, разработанных психиатром совместно с врачом-диетологом. Как правило, в них входят диетотерапия, психотерапия, приём медикаментов (транквилизаторов или антидепрессантов).

С помощью диетолога подбирается сбалансированный рацион, отвечающий потребностям организма, с учётом пищевых предпочтений. Психотерапия может быть как индивидуальной, так и семейной. Второй вариант больше подходит подросткам. Эффективным инструментом в борьбе с РПП считается когнитивно-поведенческая терапия (КПТ).

Можно ли обойтись только помощью диетолога?

Алёна Денисова: столкнувшись с одной из форм РПП, многие пациенты совершают ошибку, обращаясь за помощью к нутрициологу или диетологу. Конечно, связь между лечением этого заболевания и коррекцией рациона есть, но важно знать, что с такой проблемой способен помочь в первую очередь только специалист соответствующего направления: психолог, психиатр или психотерапевт.

Уже после консультации с одним из этих экспертов человек может быть направлен к нутрициологу. Специалист по питанию не помогает в лечении, не даёт рекомендации, а способствует нормализации рациона, набору веса, учитывая индивидуальные особенности каждого человека.