Названы абсолютные показания для кесарева сечения

Существует ряд абсолютных показаний к кесареву сечению, рассказала в беседе с NEWS.ru акушер-гинеколог Елена Близнюк. По ее словам, в их числе анатомически узкий таз, поперечное положение плода, предлежание плаценты, а также вес плода, превышающий 5 кг.

© News.ru

Специалист добавила, что абсолютными показаниями считаются и ряд серьезных заболеваний у роженицы — сердечно-сосудистые, онкология и другие.

А вот если вес ребенка 4 килограмма — это относительное показание, здесь решает консилиум врачей. Другими относительными показаниями являются слабость родовой деятельности, обвитие пуповины вокруг плода и ухудшение сердцебиения плода, которое врач регистрирует при схватках, — пояснила эксперт.

По ее словам, для женщин кесарево сечение достаточно безопасно. Единственное, нужно учитывать, что после этой операции хуже лактация. Серьезные осложнения после кесарева сечения бывают редко. Восстановительный период при соблюдении простых правил, которые состоят в обработке швов, ношении бандажа и выполнении специальных упражнений, занимает три-пять недель.

Что касается ребенка, то для него эта операция не представляет опасности с физиологической точки зрения. При этом врач добавила: существует мнение, что такие дети потом испытывают психологические трудности.