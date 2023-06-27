Фитнес-тренер дала советы, как не набрать вес во время отдыха

Фитнес-тренер Осипенко дала советы, как не набрать вес во время отдыха
Тренер Осипенко рассказала, что радужная диета позволит не поправиться в отпуске.
Ходьба, радужная диета и соблюдение питьевого режима помогут не набрать вес во время отдыха. Об этом «Газете.Ru» рассказала Мария Осипенко, тренер московского велнес-клуба First&Only, фитнес-консультант и специалист по функциональному тренингу.
Одна из главных рекомендаций — больше двигаться. По мнению фитнес-тренера, необязательно идти в спортзал — достаточно 15 минут плавания, прогулки вдоль берега, танцев.
«Иногда несколько тысяч шагов даже полезнее интенсивной тренировки. Ходьба задействует диафрагму — наш природный насос, благодаря которому функционируют все системы органов. Помните: наше тело любит двигаться. Движение оздоравливает организм, поддерживает гормональный фон, улучшает психологическое состояние и, конечно, физическую форму», — утверждает Мария Осипенко.
Фитнес-тренер порекомендовала следить за балансом в еде и напитках. В первую очередь, необходимо пить больше чистой воды, поскольку она «является источником энергии, способствует разгону лимфы, препятствуя образованию застоев в организме». Дневная норма, по словам эксперта, составляет 30 мл на один килограмм веса.
«Питание должно быть выстроено по принципу радуги — с разнообразием фруктов и овощей в рационе. Старайтесь употреблять в пищу больше зелени — в ней содержится много полезных макроэлементов. И главное — не вините себя за срывы, будь до лишний десерт или кусок пиццы. Все это — дополнительный стресс, который отражается на состоянии здоровья, настроении. Съели лишнего — увеличьте время пешей прогулки или любой другой активности»
«Отдых и восстановление помогают в сохранении молодости и красоты, поэтому главная задача в отпуске — расслабить нервную систему. Когда психологическое состояние в норме, нам не хочется заедать проблемы. Более того, стресс часто отражается в виде зажимов и болезненных ощущений в теле. Дайте нервной системе расслабиться — почитайте книгу, прогуляйтесь, займитесь йогой», — заключает Мария Осипенко.