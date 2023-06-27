Фитнес-тренер дала советы, как не набрать вес во время отдыха

«Питание должно быть выстроено по принципу радуги — с разнообразием фруктов и овощей в рационе. Старайтесь употреблять в пищу больше зелени — в ней содержится много полезных макроэлементов. И главное — не вините себя за срывы, будь до лишний десерт или кусок пиццы. Все это — дополнительный стресс, который отражается на состоянии здоровья, настроении. Съели лишнего — увеличьте время пешей прогулки или любой другой активности»