Россиянок с лишним весом предупредили об осложнениях

Акушер-гинеколог, врач высшей категории Идилия Орфанова предупредила россиянок о негативном влиянии лишнего веса на репродуктивное здоровье. Об этом сообщают «Известия».

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Орфанова рассказала, что жировая ткань — активный эндокринный орган и ее разрастание провоцирует избыточную выработку женских половых гормонов эстрогенов. Это, в свою очередь, может стать причиной сбоя менструального цикла, бесплодия и привести к ряду серьезных осложнений беременности.

Помимо этого, по словам гинеколога, ожирение способствует развитию инсулинорезистентности и, как следствие, повреждению яичников, а также существенно повышает риск рака молочной железы и рака тела матки.

В заключение Орфанова посоветовала женщинам обязательно сбросить вес и при необходимости обратиться за консультацией к врачу, прежде чем планировать зачатие ребенка, так как это позволит снизить риск возникновения проблем.