Врач: Диета во время беременности приводит к задержке развития плода

Врач-эндокринолог Боброва: Диета во время беременности приводит к задержке развития плода
По данным портала «Life.ru», во время беременности женский организм претерпевает серьезную трансформацию, что приводит к увеличению веса. Если женщина в этот период решит сесть на диету, то она лишит своего будущего ребенка многих питательных элементов, считает врач Боброва.
Среди рекомендаций эксперта на первом месте стоит избегать долгого периода голодания. Между приемами пищи не должно быть более 3,5 часов. Нарушение этого правила приводит к образованию в теле беременной кетоновых тел, что приводят к задержке внутриутробного развития малыша.
Вторым требованием к режиму питания стало наличие на тарелке большого количества овощей, не менее половины от объема порции. Это даст ощущение сытости и станет источником нужной для организма матери и ребенка клетчатки.
Не помешает здоровью будущей матери и бобовые, которые полны белком, клетчаткой и правильными углеводами. На десерт лучше съесть ягоды и фрукты, около 150 граммов.
Источником правильных углеводов являются крупы, макаронные изделия из твердых видов пшеницы и хлеб из цельнозерновой муки. На тарелке данные продукты должны занимать не более 25%.
В качестве перекуса подойдут орехи, но не более 20-30 граммов, а также кефир, ряженка и йогурт без сахара.
Не забывайте и о мясе, птице, рыбе, молочных продуктов с жирностью до 5%. Все эти продукты питания богаты белком, который формирует клетки тела, гормоны и ферменты плода.
Беременной женщине стоит выпивать около восьми стаканов воды в сутки.
Желательно снизить употребление выпечки, сладостей, фастфуда, фруктов с большим содержанием сахара, газированных напитков.
Также важен для здоровья в этот период сон, не менее семи-девяти часов.
И уделяйте время физической активности (30-40 минут в день), резюмировала эксперт, подойдут пешие прогулки, плавание, танцы, аквааэробика.
Внимание, статья носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией.