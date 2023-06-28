Врач: Диета во время беременности приводит к задержке развития плода

По данным портала «Life.ru», во время беременности женский организм претерпевает серьезную трансформацию, что приводит к увеличению веса. Если женщина в этот период решит сесть на диету, то она лишит своего будущего ребенка многих питательных элементов, считает врач Боброва.

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Среди рекомендаций эксперта на первом месте стоит избегать долгого периода голодания. Между приемами пищи не должно быть более 3,5 часов. Нарушение этого правила приводит к образованию в теле беременной кетоновых тел, что приводят к задержке внутриутробного развития малыша.

Вторым требованием к режиму питания стало наличие на тарелке большого количества овощей, не менее половины от объема порции. Это даст ощущение сытости и станет источником нужной для организма матери и ребенка клетчатки.

Не помешает здоровью будущей матери и бобовые, которые полны белком, клетчаткой и правильными углеводами. На десерт лучше съесть ягоды и фрукты, около 150 граммов.

Источником правильных углеводов являются крупы, макаронные изделия из твердых видов пшеницы и хлеб из цельнозерновой муки. На тарелке данные продукты должны занимать не более 25%.

В качестве перекуса подойдут орехи, но не более 20-30 граммов, а также кефир, ряженка и йогурт без сахара.

Не забывайте и о мясе, птице, рыбе, молочных продуктов с жирностью до 5%. Все эти продукты питания богаты белком, который формирует клетки тела, гормоны и ферменты плода.

Беременной женщине стоит выпивать около восьми стаканов воды в сутки.

Желательно снизить употребление выпечки, сладостей, фастфуда, фруктов с большим содержанием сахара, газированных напитков.

Также важен для здоровья в этот период сон, не менее семи-девяти часов.

И уделяйте время физической активности (30-40 минут в день), резюмировала эксперт, подойдут пешие прогулки, плавание, танцы, аквааэробика.