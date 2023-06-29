Как похудеть быстро и безопасно без кардинальных изменений в питании

При резком снижении калорийности рациона или при резком похудении можно заработать проблемы со здоровьем. И вот как их можно избежать.

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По словам диетолога Holland&Barrett Изабель Таррант, лучше всего вес терять медленно и постепенно. Но есть способы также добиться быстрого и безопасного снижения веса.

Не исключайте целые группы продуктов. Сосредоточьтесь на том, чтобы есть несколько продуктов хорошего качества из каждой пищевой группы. Попробуйте заменить белый рис - на цельнозерновой коричневый или чипсы - на сладкий картофель. Здоровая диета в целом должна состоять из качественного белка (курица, рыба, бобовые, орехи, фасоль), цельнозерновых продуктов, здоровых жиров (орехи, авокадо, оливковое масло), разнообразных фруктов и овощей.

Не ограничивайте резко потребление калорий. При безопасной потере веса сокращение 500 калорий в день даст возможность сбросить 0,45 кг в неделю.

Ешьте меньше обработанных продуктов и больше цельных. Здоровая диета включает в себя большое количество цельных продуктов. К примеру, овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, бобовые. Простой способ добиться безопасного снижения веса - ограничить потребление обработанных и упакованных продуктов, так как в них много сахара, соли, искусственных добавок. В течение дня подумайте о переходе на цельнозерновые продукты в качестве перекуса.

Обратите внимание на размер порции. По общему правилу одна порция для взрослого человека может состоять из 6 столовых ложек макарон, 2 яиц, 2 столовых ложек орехов, 1 горсти винограда и 40 г хлопьев. Похудеть помогает потребление пищи из маленьких тарелок.

Ешьте, не отвлекаясь. Научные исследования показывают, что мы склонны есть на 30% больше при просмотре телевизора или разговоре по телефону.