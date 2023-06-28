Перечислены распространенные причины выпадения волос

Эксперт рассказал о пяти наиболее популярных причинах, по которым могут выпадать волосы на голове. Об этом сообщает "МедикФорум".

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Он объяснил, что некоторые люди могут быть предрасположены к облысению. Это связано с уровнем гормона дигидротестостерон (ДГТ). При его высокой концентрации фолликулы перестают работать.

Иногда выпадение волос может начаться после перенесенного заболевания. Волосы могут выпадать на лице и голове из-за того, что иммунная система атакует фолликулы после болезни.

Еще одной причиной выпадения волос он назвал гормональные перестройки в организме. У женщин это может быть связано с беременностью или менопаузой. Также причиной облысения может стать несбалансированная диета, сильные ограничения в питании и стресс. В эти периоды организму может не хватать витаминов.