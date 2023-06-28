Названы способы ускорить обмен веществ после 30

Тренер рассказала о способах, с помощью которых можно ускорить метаболизм после 30 лет. Об этом сообщает News.ru.

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Эксперт отметила, что обмен веществ начинает замедляться после 25 лет, в 30 происходит переломный момент, а после этого он продолжает останавливаться на 2% каждое десятилетие.

Чтобы не набирать лишние килограммы, тренер посоветовала вести активный образ жизни, регулярно заниматься спортом и соблюдать правильное питание и диету.

Также она посоветовала каждые 10 лет сокращать употребление калорий на 2% — так замедление метаболизма не будет влиять на его внешний вид. Тем не менее она отметила, что стоит помнить об индивидуальных особенностях организма, поэтому метаболизм у всех остается разным.