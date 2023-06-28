Врач объяснила, как похудеть после 50 лет

В молодом возрасте сбросить вес легко: в большинстве случаев достаточно скорректировать питание и больше времени посвящать физической активности. После 50 лет эти меры могут быть менее эффективными. Как сбросить вес в старшем возрасте грамотно, рассказала "Доктору Питеру" гинеколог Ольга Уланкина.

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По словам специалиста, стоит отдавать предпочтение традиционным способам борьбы с лишним весом. Прежде всего стоит снизить калорийность питания, больше двигаться и заниматься спортом, наладить режим сна и прорабатывать стресс.

При этом, говорит Уланкина, не стоит изнурять себя диетами и тренировками. Если резко ограничить калории, могут случиться срывы и откат веса. Слишком большие физические нагрузки не позволят сформировать привычку и сделать спорт частью рутины.

Если похудеть своими силами не получается, необходимо обратиться к эндокринологу. После обследования врач может назначить лекарства или скорректировать имеющуюся терапию. Можно также проконсультироваться с диетологом или нутрициологом. Такие специалисты помогут разработать стратегию похудения с учетом индивидуальных особенностей здоровья.