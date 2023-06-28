Эксперт – о правилах летних тренировок

Ещё не прошёл первый месяц лета, а столбики термометра в Москве уже не раз достигали отметки в +30 градусов. Но это не повод отменять занятия спортом. Как же не навредить своему организму? Об этом мы поговорили со специалистом.

© Обручевский меридиан

Александра Селищева ведёт в Воронцовском парке дыхательную гимнастику и фитнес для взрослых. По её словам, главное – выбрать правильное время.

Видео дня

Больше упражнений, меньше повторений

– Если температура достаточно высокая, то лучше заниматься либо в утреннее, либо в вечернее время. При температуре больше +30 градусов тело нагревается, а это приводит к повышению сердцебиения, что опасно. Крайне нежелательно тренироваться в часы опасного солнца – это где-то с 11.00 до 16.00, так как есть большой риск попадания прямых солнечных лучей на кожу, – рассказывает тренер.

Сама девушка в начале июня в Воронцовском парке проводила тренировки днём по воскресеньям, но теперь их перенесли на вечер пятницы, чтобы всем было комфортно.

– Не надо изнашивать свой организм. Если чувствуете головокружение, тошноту, звёздочки начинают в глазах мигать – стоит пропустить несколько подходов. Если состояние нормализовалось, можно продолжить. Не становится лучше? Желательно просто уйти. Кстати, если будет +33 градуса и очень душно, скорее всего, тренировку я отменю. Такое занятие не все вынесут, нагрузка на сердце будет большая, – говорит Александра Селищева.

Светлая одежда и вода

На летних занятиях по фитнесу преподаватель делает больший упор на растяжку. Когда тело разогрето, мышцы очень хорошо тянутся. Не стоит при тренировках в жару забывать и о правильном питании. Надо употреблять меньше жирной пищи и есть больше сезонных фруктов.

– Приносить с собой воду. Пить до и во время тренировки – рекомендация номер один. Думаю, бутылочки 0,5 хватит, если занятие не интенсивное, – рассказывает Александра Селищева.

Ещё один важный момент – надо приходить на тренировку в головном уборе и светлой одежде.